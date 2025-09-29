快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

影／陶喜建設與南商社區營造 安定社區老街變身華麗美巷

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市彩繪藝術家莫嘉賓帶領師生妝點老巷弄，變身美麗街景。記者鄭惠仁／攝影
台南市彩繪藝術家莫嘉賓帶領師生妝點老巷弄，變身美麗街景。記者鄭惠仁／攝影

台南市陶喜建設為美化社區，結合彩繪藝術家莫嘉賓彩繪安定巷弄，讓破舊老宅小巷變身成美麗巷景，住戶說，有如進入花園，太漂亮了，也讓社區多了活力。有路過民眾看到美麗彩繪，停駐欣賞還打卡。

台南市近幾年因南科帶動，周遭行政區都大發展，建案也一案接一案推出，不過，社區巷弄中還是會有許多破舊老房子，陶喜建設在安定區的住宅大樓Liho5建案，為了美化社區增進居民互動，精心規畫美化沿路的街巷，以提升社區鄰里生活環境品質。

總經理胡家銘想改變對鄉間老巷舊有印象，邀請著名彩繪藝術家莫嘉賓到場勘場，莫老師發現巷弄的房屋牆面老舊是可以有彩繪美化的空間，也感受建築產業有用心，於是提出「陶喜安定彩繪巷」的構想，以在地花卉為主視覺，多次與居民溝通達成共識，如向日葵花海、連枝同氣扶桑花、古典玫瑰園、波斯菊花海等，其中遇多次颱風、大雨等天氣因素而往後延期。

教師節連假天氣好，台南高商廣告設計科老師莫嘉賓師帶著校友師生10餘人合力完成整條街弄的彩繪。莫老師說，居民從原本保守、觀望、猶豫的態度，甚至在彩繪時仍然持懷疑、指指點點的心態到最後彩繪後為之驚豔，連路過行人都停下腳步，靜心欣賞，讚不絕口，民眾發現「彩繪是活絡社區的良藥，為街巷帶來歡樂的活水與活力。」

莫嘉賓說，整個彩繪工作今天完成，完工後業者還會請工人再上保護漆，若沒有被破壞，至少可維持5、6年以上。這次的彩繪活動，也讓學生透過實境大型彩繪，學到更多技巧，也更了解團隊合作的重要。

台南市彩繪藝術家莫嘉賓帶領師生妝點老巷弄，變身美麗街景。記者鄭惠仁／攝影
台南市彩繪藝術家莫嘉賓帶領師生妝點老巷弄，變身美麗街景。記者鄭惠仁／攝影
彩繪藝術家莫嘉賓（右二）帶著校友與師生到安定彩繪巷弄。記者鄭惠仁／攝影
彩繪藝術家莫嘉賓（右二）帶著校友與師生到安定彩繪巷弄。記者鄭惠仁／攝影

彩繪 莫嘉賓 台南

延伸閱讀

紅海中的小眾突圍 竹林社區牌阿嬤綠豆椪萬顆年年售完

停辦不廢校！台南南化西埔國小校區轉身成社區學習基地

審計指補助節能設備執行率低 北市：部分推廣不易

高溫太熱...北市隔熱膜補助驚見74件都同一地址 環保局祭招要限制了

相關新聞

把綠意帶回家！台南北區再添2座特色遊戲場 市長黃偉哲開箱

台南北區特色公園添新亮點！北區區公所今舉辦「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲與親子一起開箱福安公園「綠谷海盜船」...

嘉義市城隍廟捐款200萬元 助嘉縣加速災後重建

丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨重創嘉義縣，災後已逾2個月，縣府仍全力投入人力與資源，加速重建工作。嘉義市城隍廟今捐款2...

注意「三角相機」標誌！台南市172甲線10月起增設測速點

台南市172甲線為聯絡後壁區與白河區重要道路，平時車流量不小，為使用路人培養自我管理車速、依速限行駛等防禦駕駛習慣，白河...

台南白河水庫下游白水溪河道易淤積 中央地方建立平台去化土方

台南白水溪因河道蜿蜒、波降平緩、流速緩慢易造成河道淤積，近年來白河水庫完成防淤排砂工程也加劇影響，雖進行土方清淤仍緩不濟...

影／陶喜建設與南商社區營造 安定社區老街變身華麗美巷

台南市陶喜建設為美化社區，結合彩繪藝術家莫嘉賓彩繪安定巷弄，讓破舊老宅小巷變身成美麗巷景，住戶說，有如進入花園，太漂亮了...

台南農改場育成新黃花苞舌蘭 「臺南5號」授權興大推廣

台南區改良場經過多年育成「台灣首見」黃花苞舌蘭新品種「臺南5號」。場方表示已取得植物品種權，27日與中興大學農業暨自然資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。