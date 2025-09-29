影／陶喜建設與南商社區營造 安定社區老街變身華麗美巷

台南市陶喜建設為美化社區，結合彩繪藝術家莫嘉賓彩繪安定巷弄，讓破舊老宅小巷變身成美麗巷景，住戶說，有如進入花園，太漂亮了，也讓社區多了活力。有路過民眾看到美麗彩繪，停駐欣賞還打卡。

台南市近幾年因南科帶動，周遭行政區都大發展，建案也一案接一案推出，不過，社區巷弄中還是會有許多破舊老房子，陶喜建設在安定區的住宅大樓Liho5建案，為了美化社區增進居民互動，精心規畫美化沿路的街巷，以提升社區鄰里生活環境品質。

總經理胡家銘想改變對鄉間老巷舊有印象，邀請著名彩繪藝術家莫嘉賓到場勘場，莫老師發現巷弄的房屋牆面老舊是可以有彩繪美化的空間，也感受建築產業有用心，於是提出「陶喜安定彩繪巷」的構想，以在地花卉為主視覺，多次與居民溝通達成共識，如向日葵花海、連枝同氣扶桑花、古典玫瑰園、波斯菊花海等，其中遇多次颱風、大雨等天氣因素而往後延期。

教師節連假天氣好，台南高商廣告設計科老師莫嘉賓師帶著校友師生10餘人合力完成整條街弄的彩繪。莫老師說，居民從原本保守、觀望、猶豫的態度，甚至在彩繪時仍然持懷疑、指指點點的心態到最後彩繪後為之驚豔，連路過行人都停下腳步，靜心欣賞，讚不絕口，民眾發現「彩繪是活絡社區的良藥，為街巷帶來歡樂的活水與活力。」