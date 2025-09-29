停辦不廢校！台南南化西埔國小校區轉身成社區學習基地

台南南化區西埔國小今年停辦。校園因市府、地方與家長多方協調努力沒有荒廢。教育局表示，校園由「台灣金古記念生命關懷協會」認養，成功變身嶄新「南化國小西埔校區」，開啟校園活化再利用新篇章，成為社區多元學習樂園。

西埔國小不敵少子化將與南化國小合併，最後一屆5名學生畢業後，8月1日吹熄燈號，原有學生轉銜至南化國小就讀。金古協會與在地社區日前策劃，在西埔校區舉辦中秋音樂晚會，邀請「斯埔伊薩克斯風樂團」與「臺南市PP校長薩克斯風樂團」同台演出，讓優美的樂聲點亮西埔的夜空。

西埔校區已由深耕南化多年的台灣金古記念生命關懷協會認養，致力推動在地教育與社區服務。協會已成功爭取鴻海教育基金會「鴻海星光計畫」，提供近20名學童課後學習輔導。

南化國小校長張理誠說，熱情的校友、里民和退休校長、會長今年也組成「西埔校區志工團」，共同守護著西埔校區的每一寸土地，讓這裡永遠保持最美麗的樣貌，未來將持續結合熱心團隊，規畫多元活動，服務更多在地居民，為南化注入新活力。

市長黃偉哲表示，未來將在西埔校區規畫多元方案，包括舉辦農業營推廣友善耕作技術、設立新住民據點提供家庭支持，並向教育部申請成立「南化數位機會中心」，提升居民數位資訊能力。

教育局長鄭新輝表示，「停辦不廢校」是教育局面對少子女化趨勢下的因應理念，樂見金古協會提出符合期待的企劃方案，讓西埔校區能成功轉型，結合政府、民間與在地力量成為活化停辦校區的範例，由單一學生學習校園，轉化為社區更多元化的學習樂園，期待未來能成為南化高齡長輩及社區居民終身學習與活動的重要場域。