另類慶祝黨慶 民進黨雲林縣黨部辦園遊會公益募款

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部舉辦公益園遊會慶祝黨慶，現場募得30萬元。圖／民進黨雲林縣黨部提供
民進黨雲林縣黨部慶祝黨慶，昨在虎尾大屯國小舉辦公益園遊會，為慢飛天使募款，因花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，現場也募集12萬元賑災款項，將幫助花蓮光復鄉民重建家園。

雲林縣黨部主委、立委劉建國表示，園遊會上有16攤在地市集，現場也有親子闖關趣味活動，有許多民眾熱情參與，一共為慢飛天使募得30萬元。

款項由雲林若瑟醫院長卓瑩祥與天主教若瑟社會福利基金會執行長王秀卿代表接受，善款將以「專款專用」在雲林縣慢飛天使的早期療育服務。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，將補齊雲林縣兒童早療臨床心理師人力，讓家長不必舟車勞頓跨縣市帶孩子治療。劉建國說，以公益活動慶祝黨慶，格外有意義，盼拋磚引玉，帶動更多資源投入。

另，響應花蓮光復鄉賑災，園遊會設立「送愛到花蓮，攜手重建家園」攤位，現場共募得12萬元賑災款，悉數捐出，幫助災民重建家園。

雲林 花蓮 光復鄉 公益活動 民進黨 募款

