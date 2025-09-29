台南師生增能 水上求生因應極端氣候的風險社會

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南師生利用教師節連假參加水上求生防災訓練，用增能方式因應極端氣候的風險社會。記者鄭惠仁／攝影
台南師生利用教師節連假參加水上求生防災訓練，用增能方式因應極端氣候的風險社會。記者鄭惠仁／攝影

慶祝教師節，台南社大台江分校結合觀旅局在連續假期舉辦水上求生防災訓練，讓親師生學習水域求生及防災技能素養，因應極端氣候風險社會，共有6個學校、團體參加。副市長趙卿惠說，山海圳國家綠道內海之路的親水空間，生態豐富，很適合水上求生防災訓練，市府將持續推廣水域求生防災行動。

水上求生防災訓練共有海佃、安慶、海東國小及和順國中、台江綠道志工、安東庭園河川巡守隊參加。社大台江分校表示，鹽水溪排水線，注入四草湖，乃是古時候台江內海的舊港道，也是山海圳國家綠道內海之路，最長的綠色隧道。因應極端氣候風險威脅，結合觀旅局培訓台江流域學習親師生，學習水域求生防災的技能素養，希望大家居安思危，一起推動台江流域治理。

小台江水手翁詩烜說，很高興和老師、爸爸媽媽，一起參加防災訓練，從中學到許多求生救人的知識，例如有人溺水時，可以將背包清空裝入空的寶特瓶，綁上繩索當成浮具拋給溺水的人；實際操作CPR的時候，看似簡單的按壓動作，要持續一直做其實很困難的。划船訓練活動中，當自己拿到槳拚命向前划時，以為有在前進，其實沒有移動。但訓連學到技巧，也發現求生訓練很重要，不但能自救，還能在緊急情況幫助需要幫助的人。

長安國小學生林辰熙也分享，從水上求生訓練，學到很多求生和自救的方法，而獨木舟划船訓練時，讓自己更認識台江的水域，進而去守護。

海佃國小老師陳彤羚說，教師節連續假期，帶領學生及家長參加水上求生防災訓練課程，很有意義，家長與學生也很有興趣，還主動一再演練CPR。

台南師生利用教師節連假參加水上求生防災訓練，用增能方式因應極端氣候的風險社會。記者鄭惠仁／攝影
台南師生利用教師節連假參加水上求生防災訓練，用增能方式因應極端氣候的風險社會。記者鄭惠仁／攝影

台江 教師節 素養 風險 溺水 極端氣候 獨木舟

