星期評論／遏止災害假消息 政府闢謠但別大砲打小鳥

樺加沙颱風先前進逼台灣，1名女高中生涉假冒台南市長黃偉哲的社群帳號「宣布放假」，警方依社維法送請裁處，南市府研議是否違反災害防救法，最重則能判3年徒刑；假消息絕對需要嚴正闢謠、杜絕亂象，然而懲罰手段，可別大砲打小鳥。

假消息在近幾次總統大選、地方選舉，到新冠肺炎疫情期間，以及近年颱風侵襲時都層出不窮，警方依社會秩序維護法送請法院裁處的案件暴增，若影響公眾程度更甚，會以相關選舉罷免法、傳染病防治條例、災害防救法等送辦，只是實務上不少案件最終未判罰，惹議有無符合比例原則、甚至遭疑限縮了人民言論自由。

本月21日兩個threads帳號涉冒名黃偉哲宣布台南放颱風假，警方查獲其中1個帳號為女高中生，另個則是境外註冊帳號；女高中生將自己帳號大頭貼換成與黃偉哲官方帳號的相同，寫下「台南明天 放！」不過帳號名稱仍是她原本的，與本尊「weiche946」有別。

女高中生一貼文，隨即湧入網友留言怒轟，黃偉哲更是迅速發文澄清，她趕緊刪文、另發道歉文稱「當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發了這篇文章」。平心而論，女高中生的帳號名稱與官方帳號明顯不同，且依各地政府宣布颱風假的SOP，同步於市府官網及官方帳號、新聞媒體等發出消息，絕非「台南明天放」如此不正式格式，遑論許多網友直接在貼文下方開罵，會因此誤信放假的民眾，恐怕少之又少。

社維法規範「散布謠言足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或最高3萬元罰鍰，災害防救法罰則為「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」刑責最高3年徒刑；構成要件關鍵是影響公眾安寧、造成公眾損害，若無人相信會放颱風假，損害為何？

假消息漫天飛幾乎成為網路世界常態，執法有正當和必要性，也不能忽略法辦尺度影響人民對政府觀感。