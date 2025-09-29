聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／遏止災害假消息 政府闢謠但別大砲打小鳥

聯合報／ 本報記者林伯驊

樺加沙颱風先前進逼台灣，1名女高中生涉假冒台南市長黃偉哲的社群帳號「宣布放假」，警方依社維法送請裁處，南市府研議是否違反災害防救法，最重則能判3年徒刑；假消息絕對需要嚴正闢謠、杜絕亂象，然而懲罰手段，可別大砲打小鳥。

假消息在近幾次總統大選、地方選舉，到新冠肺炎疫情期間，以及近年颱風侵襲時都層出不窮，警方依社會秩序維護法送請法院裁處的案件暴增，若影響公眾程度更甚，會以相關選舉罷免法、傳染病防治條例、災害防救法等送辦，只是實務上不少案件最終未判罰，惹議有無符合比例原則、甚至遭疑限縮了人民言論自由。

本月21日兩個threads帳號涉冒名黃偉哲宣布台南放颱風假，警方查獲其中1個帳號為女高中生，另個則是境外註冊帳號；女高中生將自己帳號大頭貼換成與黃偉哲官方帳號的相同，寫下「台南明天 放！」不過帳號名稱仍是她原本的，與本尊「weiche946」有別。

女高中生一貼文，隨即湧入網友留言怒轟，黃偉哲更是迅速發文澄清，她趕緊刪文、另發道歉文稱「當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發了這篇文章」。平心而論，女高中生的帳號名稱與官方帳號明顯不同，且依各地政府宣布颱風假的SOP，同步於市府官網及官方帳號、新聞媒體等發出消息，絕非「台南明天放」如此不正式格式，遑論許多網友直接在貼文下方開罵，會因此誤信放假的民眾，恐怕少之又少。

社維法規範「散布謠言足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或最高3萬元罰鍰，災害防救法罰則為「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」刑責最高3年徒刑；構成要件關鍵是影響公眾安寧、造成公眾損害，若無人相信會放颱風假，損害為何？

假消息漫天飛幾乎成為網路世界常態，執法有正當和必要性，也不能忽略法辦尺度影響人民對政府觀感。

延伸閱讀

2025台南鱻漁產業文化節將軍漁港登場

台南整合資源助花蓮 盼成災後溫暖力量

前行政院長張俊雄辭世 黃偉哲哀悼：感念推動南科發展貢獻

麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

相關新聞

全台罕見百年隱士園林隱藏雲林鄉間 重現台灣文人花園

隱身在雲林縣大埤鄉的「三秀園」是國內少見自清朝光緒年間保存至今的私人園林，已有140餘年歷史，後代子孫前台大、交大教授科...

星期評論／遏止災害假消息 政府闢謠但別大砲打小鳥

樺加沙颱風先前進逼台灣，1名女高中生涉假冒台南市長黃偉哲的社群帳號「宣布放假」，警方依社維法送請裁處，南市府研議是否違反...

嘉星醫院及醫師王天星故居 指定為嘉義市定古蹟

位於嘉義市吳鳳南路的「嘉星醫院及王天星醫生故居」，經醫師王天星後代主動提報申請，嘉義市府26日召開文化資產審議會決議指定...

台南七股七寶宴今登場 黃偉哲邀大家共享海鮮支持在地漁產

台南「七股七寶宴」今天在七股鹽山登場，市長黃偉哲到場歡迎鄉親與各地遊客。席開130桌網路報名一開放迅速額滿，仍有許多民眾...

以為公部門施工放置 雲林熱門夕陽景點驚見大量太空包

雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物，甚至還有門框、窗戶、水泥...

橄欖球界不老勇士移地台南訓練 千歲俱樂部傳承「不退讓不放棄」

由50歲以上橄欖球好手組成的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，下月要去日本比賽交流，今天移訓台南市立橄欖球場，曾是無惑球員的南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。