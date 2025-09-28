全台罕見百年隱士園林隱藏雲林鄉間 重現台灣文人花園

隱身在雲林縣大埤鄉的「三秀園」是國內少見自清朝光緒年間保存至今的私人園林，已有140餘年歷史，後代子孫前台大、交大教授科技界大老蘇元良10年前與妻子林主瑤接手後，斥資上億元整修開放，為讓三秀園永續經營，今舉辦三秀園文化基金會成立暨感恩募款餐會，預告10月25、26日音樂會及藝術節活動。

蘇元良表示，清代時期，全台共有31座園林，其中板橋林家花園及霧峰林家花園已被列為古蹟，其餘目前僅剩三秀園仍保存完整，園區占地4公頃。

三秀園為清朝光緒年間貢生張建廷所有，遍植花果樹木，1932年由後代張禎祥接手，他是日治時期知名漢詩詩人，他將對陶淵明的「桃花源」想像體現在自家花園，揉合台灣和日式格局打造山水亭閣，並保留農村特色，當時三秀園是許多文人雅士聚會的地方。

張禎祥是林主瑤的外祖父，過世後長子張達聰繼承三秀園，因其長年定居日本，園區一度閒置多年，在其請託下，外甥女婿蘇元良2014年與妻子林主瑤將三秀園買下，斥資上億元整修、維護，家族下一代成員張雅芳、傅恩弘等人也投入其中，近年三秀園已對外開放參觀，並致力推動地方藝文活動。

蘇元良說，三秀園每年維護費用7、8百萬元，且他和妻子年紀已大，他認為三秀園要永續經營，需要的不僅是自家人的熱情，更需要專業知識、人才及資源投入，為讓更多人看見、進一步體驗「桃花源」，去年成立三秀園文化基金會，並於今日公布，希望在社會資源引入後，未來三秀園能變成台灣的文人花園。