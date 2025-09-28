嘉星醫院及醫師王天星故居 指定為嘉義市定古蹟

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
位於嘉義市吳鳳南路「嘉星醫院及王天星醫生故居」，經後代提報申請，嘉義市政府日前決議指定為市定古蹟。圖／嘉義市政府提供
位於嘉義市吳鳳南路的「嘉星醫院及王天星醫生故居」，經醫師王天星後代主動提報申請，嘉義市府26日召開文化資產審議會決議指定為市定古蹟。肯定醫師王天星對嘉義近代醫療發展的貢獻，更象徵建築、文化與社會價值的重要地位。市長黃敏惠表示，展現屋主對本地歷史文化的重視，也讓文化資產保存工作更具民間力量的支持。

黃敏惠表示，外界對「古蹟指定」常有誤解，以為會被政府徵收或限制買賣，其實完全不是如此。政府除了提供最高9成修繕補助，還能移轉建築容積，財產仍可自由處分。近年已有原城隍廟戲台（林宅）、東門天理教會、黃文醫生故居、原南國運送店等案例，顯示市民逐漸對文化資產有正確認知。市府將持續推動「保存×再生」的文化政策，讓歷史資產融入城市發展，並世代傳承。

審議委員指出，嘉星醫院為二層樓日洋融合建築，雖部分倒塌，仍可清晰研判原始結構；醫師王天星故居則為一層木造五開間建築，空間格局融合中西風格，充分展現日治時期醫院與住宅並存的特殊型態，兼具醫療史、建築工藝及社會文化價值。

文化局長謝育哲表示，今年初已帶領專家學者多次現勘，並親自拜訪屋主王三光，討論修繕與再利用方向。嘉星醫院創建於1930年，王天星為清代名將王得祿將軍後裔，父親何啟緒則是清朝秀才，家學淵源深厚；王天星考入台灣總督府台北醫學專門學校，並先後於台灣及日本完成醫學深造，獲得台灣醫學士、東京醫學士及熱帶醫學士三項學位，回國後創辦嘉星醫院，診療科別涵蓋內科、小兒科、眼科、婦產科、皮膚外科、肛門病科與理學療法科，更於院內設立研究實驗室，自行研製藥品以造福鄉里，憑藉精湛醫術與仁心仁術，深獲嘉義市民的信任與敬重，嘉星醫院也由此成為嘉義近代醫療的重要象徵。

另外，市府同時審議「原興中戲院」歷史建築案，決議持續列冊追蹤，並建議後續再利用可延續戲院多元娛樂特質，修繕則依循文化資產修復倫理，兼顧常民記憶與活化效益。

審議委員指出，嘉星醫院為二層樓日洋融合建築；醫師王天星故居空間格局融合中西風格，充分展現日治時期醫院與住宅並存的特殊型態，兼具醫療史、建築工藝及社會文化價值。圖／嘉義市政府提供
