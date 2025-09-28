2025台南鱻漁產業文化節將軍漁港登場

照片取自臺南市政府

2025 台南鱻漁產業文化節27日在將軍區將軍漁港廣場盛大登場，活動現場有魚苗放流、漁港逍遙遊、漁村技藝體驗、美食品嚐及特色展演等活動，吸引眾多市民與遊客踴躍參與。

臺南市長黃偉哲表示，每年文化季的鱻魚辦桌饗宴一向非常搶手，ㄧ推出即秒殺，除了辦桌，活動現場還有虱目魚、金目鱸等各式新鮮漁產供消費者選購，所謂「不怕貨比貨，只怕不識貨」，歡迎大家一起來。

臺南是全國最主要漁業產地重心，其中將軍區更是重要核心，藉由文化節活動，讓更多市民朋友與遊客能親身體驗台南的漁村生活與傳統技藝。他也感謝漁會與農業局共同合作，為推廣漁業文化付出心力，並期許活動能帶動地方觀光，支持在地漁民，進而促進漁村經濟發展。最後，黃偉哲市長邀請大家共襄盛舉，感受台南豐富的漁業文化底蘊。

南縣區漁會表示，此次活動特別結合海洋保育、漁村技藝、漁特產品推廣與食魚教育、綁螃蟹、穿蚵串等等體驗，藉由寓教於樂的方式，讓民眾在參與的過程中理解永續漁業的重要性，而未來也將持續推動產業創新與行銷，透過文化與觀光結合，為台南漁業注入新活力，帶動漁村經濟繁榮。

此次產業文化節活動亮點包括搭船漁港逍遙遊、產銷班漁特產品展售，以及在地漁產特色DIY與古漁業文化表演，活動中更有多樣美食體驗與趣味互動，讓參與民眾不僅能品嚐新鮮海味，還能深入了解漁業產業的歷史與價值，展現漁村文化的獨特魅力，將台南漁村的美味與文化完整呈現，現場氣氛熱鬧非凡。

