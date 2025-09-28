台南七股七寶宴今登場 黃偉哲邀大家共享海鮮支持在地漁產

台南「七股七寶宴」今天在七股鹽山登場，市長黃偉哲到場歡迎鄉親與各地遊客。席開130桌網路報名一開放迅速額滿，仍有許多民眾詢問。黃偉哲表示，「七寶宴」已成全國矚目特色活動，不僅外地鄉親回鄉參與，也吸引各地遊客齊聚一堂，共享海鮮饗宴。

黃偉哲說，七寶宴能招來熱烈響應，關鍵在堅持選用最新鮮在地漁產，搭配師傅精湛手藝，讓民眾吃得安心、健康又美味，展現台南漁產優質與特色。

他說，七寶宴憑藉高品質的食材與料理口碑，一桌難求。誠摯邀請各界朋友不只參加活動，也能走進七股，採買新鮮漁產、親身感受七寶宴的熱鬧氛圍，一同支持在地農漁產業與觀光發展。

七股區公所表示，活動原訂8月10日辦，因丹娜絲颱風影響延期至今天，特別邀請總鋪師「阿欽師」陳振東操刀七寶宴，以七股在地海鮮虱目魚、吳郭魚、烏魚子、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣等「七寶」食材，以最簡單的料理呈現七股海產的原味鮮甜，將七股區的海鮮特產轉變為在地風味餐，讓在座貴賓以平價的價格品嘗到最頂級的海味料理。