以為公部門施工放置 雲林熱門夕陽景點驚見大量太空包

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。圖／蔡姓民眾提供
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。圖／蔡姓民眾提供

雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空廢棄物，甚至還有門框、窗戶、水泥塊等營建廢棄物，有返鄉民眾今天到海堤出遊看見大量廢棄物，大罵不肖業者缺德，破壞沿海自然美景，雲林縣環保局表示，目前仍在請警方協助調閱路口監視器釐清行為人，將請權管單位先將廢棄物清除，全案仍在調查中。

四湖鄉萡子村蔡姓村民表示，約莫10天前曾看到一輛貨車兩度開到海堤上，隨後將一袋又一袋的太空包吊放在海堤上，當時以為是公部門的工程車在施工，不以為意，後來才發現太空包裝的是門框、窗框、水泥塊等營建及裝潢廢棄物，大家才恍然大悟是被不肖業者棄置廢棄物，「真夭壽」。

有旅居外地的村民趁連假返鄉，原想到海堤欣賞海邊風景，沒想到只看到一堆廢棄物，非常殺風景。

雲林縣環保局副局長黃富義表示，9月18日接獲報案，會同飛沙派出所員警至現場稽查時發現遭棄置30餘袋太空包，內容物為營建混合廢棄物，有廢磚瓦、廢水泥塊、廢木板、碎玻璃等。

黃富義說，因現場未發現可疑行為人及車輛，目前由員警調閱周遭監視設備中，9月30日前未查獲行為人依規定函請權管單位第五河川分署盡速清理，並善盡管理之責。

雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。圖／蔡姓民眾提供
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。圖／蔡姓民眾提供
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物。記者陳雅玲／攝影

廢棄物 太空 雲林

