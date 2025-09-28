快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣無惑橄欖球俱樂部今天移地台南訓練，為下月到日本做準備。記者鄭惠仁／翻攝
由50歲以上橄欖球好手組成的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，下月要去日本比賽交流，今天移訓台南市立橄欖球場，曾是無惑球員的南市體育局長陳良乾表示，此俱樂部代表台灣橄欖球界的歷史與傳承，默默地把「不退讓不放棄」的精神教給下一代。

「台灣無惑橄欖球俱樂部」成員來自各地，整個俱樂部號稱千歲俱樂部，從50至80依然活躍平日訓練與比賽，平日活躍於北市百齡公園河濱橄欖球場。球員的褲以子顏色區分年齡，藍色為50歲以上，紅色為60歲，黃色為70歲，紫色為80歲 ，成員過去都是球場的好手。

陳良乾說，台灣無惑橄欖球俱樂部成員有許多的醫生，其中有許多來自過去台灣大專院校如台大、成大、北醫大、政大、台灣體大等各橄欖校友球隊，有如國內橄欖球發展的歷史縮影，具有橄欖球發展及推動的指標意義，另

台南市立橄欖球場不僅是國內唯一獨立橄欖球場館，也是許多選手年輕比賽時揮灑汗水的場地，陳良乾表示，體育局近年來對於橄欖球場的更新與維護投入相當大的心力，期許為這座40幾年歷史的橄欖球場建置更完善設施，希望注入更多建設能成為台灣橄欖球場的訓練及比賽基地。

台灣無惑橄欖球俱樂部今天移地台南訓練，南市體育局長陳良乾（右三）到場迎接。記者鄭惠仁／翻攝
台灣無惑橄欖球俱樂部今天移地台南訓練，為下月到日本做準備。記者鄭惠仁／翻攝
台南 體育 北醫大

台南七股七寶宴今登場 黃偉哲邀大家共享海鮮支持在地漁產

台南「七股七寶宴」今天在七股鹽山登場，市長黃偉哲到場歡迎鄉親與各地遊客。席開130桌網路報名一開放迅速額滿，仍有許多民眾...

以為公部門施工放置 雲林熱門夕陽景點驚見大量太空包

雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，但有遊客、村民近日發現海堤上被棄置大量太空包廢棄物，甚至還有門框、窗戶、水泥...

橄欖球界不老勇士移地台南訓練 千歲俱樂部傳承「不退讓不放棄」

由50歲以上橄欖球好手組成的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，下月要去日本比賽交流，今天移訓台南市立橄欖球場，曾是無惑球員的南市...

南市南瀛天文館迎中秋、國慶推好禮 姓名有中、秋、月免費

台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動，邀請民眾在歡樂假期中暢遊星空。10月4日至6日中秋連假...

永慶盃路跑嘉義登場 萬人齊跑響應運動平權、健康永續

嘉義長庚醫院自2010年起舉辦永慶盃路跑已成為嘉義地區規模最大、最具代表性的路跑盛事，今年邁入第16屆，吸引近萬名民眾報...

台南市府聘交通助理員 罰單暴增惹怨

台南市警察局增聘18名交通助理員協助違停開單等事宜，有民代指罰單暴增是「搶錢」，市警局回應，開單以肇事熱區為主，數據顯示...

