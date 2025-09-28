台南深化仙台市交流 設攤辦講座拓展觀光市場

快訊

中央社／ 台南28日電

台南市政府觀光旅遊局與民間單位合作，前往日本仙台市參與「Discover Taiwan 2025 in 仙台」活動，設置台南觀光介紹區提供旅遊資訊，並串聯講座活動，拓展日本觀光市場。

台南市觀光旅遊局長林國華今天告訴中央社記者，此次參與26日至今天於仙台市中心商店街、藤崎百貨舉辦的「Discover Taiwan 2025 in 仙台」活動，透過旅遊資訊展示與講座互動，讓仙台市民能夠更全面接觸台南觀光特色，進一步提升對古都的認識。

林國華表示，活動中由宮城縣日台親善協會以台南為主題，介紹台南歷史、人文與觀光特色，主辦單位並規劃「西公園150週年紀念活動」，結合台南店家常用的紅椅頭與311感謝留言展示，呼應台南小吃文化及觀旅局日語臉書社群「台南紅椅頭觀光俱樂部」，強化與台南城市連結。

他說，透過與主辦單位合作，希望將台南推薦給第一次考慮赴台旅遊的日本民眾，並提供推薦遊程資訊協助規劃造訪台南，現場吸引許多日本民眾詢問，初估3天活動可觸及2萬人次，深化台南與仙台的城市觀光交流。

台南市觀光旅遊局補充說明，「Discover Taiwan in仙台」自2021年首次舉辦以來，每年都積極向仙台市民介紹台南觀光特色、台南與仙台的交流歷程，對推動台南觀光發揮極大助力，今年迎來活動第5屆，台南市也與當地各界共同見證重要里程碑。

