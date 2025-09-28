南市南瀛天文館迎中秋、國慶推好禮 姓名有中、秋、月免費

台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動，邀請民眾在歡樂假期中暢遊星空。10月4日至6日中秋連假期間，星象劇場首場全票買1送1，姓名含「中」、「秋」、「月」的遊客可免費參觀天文展示館；10月10日至12日國慶連假於10時10分前開放免費入館，當日壽星憑證件可享全館免費優惠。

教育局表示，南瀛天文館特別結合節慶氛圍，規畫兼具知性與趣味的星際旅程，讓市民及遊客歡慶佳節的同時，也能探索浩瀚宇宙。

教育局長鄭新輝指出，天文館長期致力於推廣科學教育，此次活動除優惠入館外，更規畫一系列寓教於樂的DIY體驗，適合親子參與。凡憑天文展示館門票即可體驗「迅猛龍DIY」，另有「星砂瓶」與「黏土幽浮」DIY酌收材料費50元，讓民眾動手製作專屬星空意象。還設「水火箭」與「硝糖火箭」套裝遊程，讓遊客親身操作並認識火箭推進原理，進一步了解科學與太空探索的關聯。