南市南瀛天文館迎中秋、國慶推好禮 姓名有中、秋、月免費

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動。圖／台南市教育局提供
台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動。圖／台南市教育局提供

台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動，邀請民眾在歡樂假期中暢遊星空。10月4日至6日中秋連假期間，星象劇場首場全票買1送1，姓名含「中」、「秋」、「月」的遊客可免費參觀天文展示館；10月10日至12日國慶連假於10時10分前開放免費入館，當日壽星憑證件可享全館免費優惠。

教育局表示，南瀛天文館特別結合節慶氛圍，規畫兼具知性與趣味的星際旅程，讓市民及遊客歡慶佳節的同時，也能探索浩瀚宇宙。

教育局長鄭新輝指出，天文館長期致力於推廣科學教育，此次活動除優惠入館外，更規畫一系列寓教於樂的DIY體驗，適合親子參與。凡憑天文展示館門票即可體驗「迅猛龍DIY」，另有「星砂瓶」與「黏土幽浮」DIY酌收材料費50元，讓民眾動手製作專屬星空意象。還設「水火箭」與「硝糖火箭」套裝遊程，讓遊客親身操作並認識火箭推進原理，進一步了解科學與太空探索的關聯。

連假期間星象劇場特別在中午12點半加開「3D小湯姆太空大冒險」，並推出全館消費滿1500元的滿額抽獎活動，將於10月17日抽出3位幸運兒，可獲得拍立得。星空小棧同步祭出「消費滿200元可抽獎一次」優惠，每日限量50份，送完為止。詳細活動資訊可至南瀛天文館官網查詢（https://taea.tn.edu.tw/），或電洽06-5761076。

台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動。圖／台南市教育局提供
台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動。圖／台南市教育局提供

南瀛天文館 連假 教育局

相關新聞

台南市府聘交通助理員 罰單暴增惹怨

台南市警察局增聘18名交通助理員協助違停開單等事宜，有民代指罰單暴增是「搶錢」，市警局回應，開單以肇事熱區為主，數據顯示...

南市南瀛天文館迎中秋、國慶推好禮 姓名有中、秋、月免費

台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動，邀請民眾在歡樂假期中暢遊星空。10月4日至6日中秋連假...

永慶盃路跑嘉義登場 萬人齊跑響應運動平權、健康永續

嘉義長庚醫院自2010年起舉辦永慶盃路跑已成為嘉義地區規模最大、最具代表性的路跑盛事，今年邁入第16屆，吸引近萬名民眾報...

活化土地 嘉義民雄第5公墓啟動遷葬

嘉義縣民雄鄉中和村第5公墓緊鄰嘉義大學民雄校區，占地面積2.4萬平方公尺，每逢節日有許多人掃墓，曾不慎引起火災，周圍居民...

天然氣公司將埋管供應台積電南科新廠 地方要求建設回饋

大台南天然氣公司要在台南科學園區、樹谷園區間埋設天然氣管線，今天在新市區豐華里舉辦說明會。當地民眾對埋管線沒有反對，但是...

台灣橄欖球界「不老勇士」齊聚台南 50歲跨80歲重返青春熱血

台灣橄欖球界的不老勇士再度聚首，由全台超過300名球員組成、成員年齡50歲起跳的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，今天移師台南市...

