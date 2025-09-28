聽新聞
0:00 / 0:00
南市南瀛天文館迎中秋、國慶推好禮 姓名有中、秋、月免費
台南市教育局南瀛天文館迎接中秋節與雙十國慶，推出兩波連假限定活動，邀請民眾在歡樂假期中暢遊星空。10月4日至6日中秋連假期間，星象劇場首場全票買1送1，姓名含「中」、「秋」、「月」的遊客可免費參觀天文展示館；10月10日至12日國慶連假於10時10分前開放免費入館，當日壽星憑證件可享全館免費優惠。
教育局表示，南瀛天文館特別結合節慶氛圍，規畫兼具知性與趣味的星際旅程，讓市民及遊客歡慶佳節的同時，也能探索浩瀚宇宙。
教育局長鄭新輝指出，天文館長期致力於推廣科學教育，此次活動除優惠入館外，更規畫一系列寓教於樂的DIY體驗，適合親子參與。凡憑天文展示館門票即可體驗「迅猛龍DIY」，另有「星砂瓶」與「黏土幽浮」DIY酌收材料費50元，讓民眾動手製作專屬星空意象。還設「水火箭」與「硝糖火箭」套裝遊程，讓遊客親身操作並認識火箭推進原理，進一步了解科學與太空探索的關聯。
連假期間星象劇場特別在中午12點半加開「3D小湯姆太空大冒險」，並推出全館消費滿1500元的滿額抽獎活動，將於10月17日抽出3位幸運兒，可獲得拍立得。星空小棧同步祭出「消費滿200元可抽獎一次」優惠，每日限量50份，送完為止。詳細活動資訊可至南瀛天文館官網查詢（https://taea.tn.edu.tw/），或電洽06-5761076。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言