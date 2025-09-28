永慶盃路跑嘉義登場 萬人齊跑響應運動平權、健康永續

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院自2010年起舉辦永慶盃路跑已成為嘉義地區規模最大、最具代表性的路跑盛事。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院自2010年起舉辦永慶盃路跑已成為嘉義地區規模最大、最具代表性的路跑盛事，今年邁入第16屆，吸引近萬名民眾報名參與。嘉義縣長翁章梁表示，永慶盃路跑推廣全民運動，多年來也善盡企業責任，捐助嘉義縣25所中小學興建校舍，善舉令人敬佩。

今天清晨由翁章梁、立委蔡易餘及嘉義長庚醫院院長楊仁宗等人共同鳴槍揭開序幕，路跑規畫3公里與8公里2組路線，其中8公里串聯故宮南院及蒜頭糖廠2處指標景點，讓跑者揮灑汗水之餘，也能欣賞嘉義在地的人文與風光。今年更與台北、台中、高雄三地同步舉行，展現全台連線的活力。

翁章梁表示，永慶盃路跑除推廣全民運動外，台塑企業多年來也捐助嘉義縣25中小學興建校舍；長庚秉持、傳承創辦人王永慶推崇的規律運動與社會關懷理念，期許鄉親持續熱情參與，讓全民運動成為日常生活的一部分。

路跑以「有愛無礙 運動平權」為主題，邀請台灣腦性麻痺運動休閒協會家庭共同參與，推動身心障礙者走入戶外，實踐運動人人可及精神。全國身心障礙運動會腦性麻痺組T31級田徑紀錄保持人林宜太也受邀參加。

協會理事長周柏宏表示，FrameRunning（框架跑步）已列入國際帕運正式項目，適合3至70歲族群，不僅能提升心肺與肌耐力，更能增進運動自信，具有深遠推廣意義。

嘉義縣長翁章梁表示，期許鄉親持續熱情參與，讓全民運動成為日常生活的一部分。圖／嘉義縣政府提供
今天清晨由翁章梁、立委蔡易餘及嘉義長庚醫院院長楊仁宗等人共同鳴槍揭開序幕。圖／嘉義縣政府提供
嘉義長庚醫院自2010年起舉辦永慶盃路跑已成為嘉義地區規模最大、最具代表性的路跑盛事。圖／嘉義長庚醫院提供
