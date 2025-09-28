聽新聞
活化土地 嘉義民雄第5公墓啟動遷葬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣民雄鄉中和村第5公墓緊鄰嘉義大學民雄校區，占地面積2.4萬平方公尺，每逢節日有許多人掃墓，曾不慎引起火災，周圍居民盼公墓遷移。鄉公所啟動遷葬作業，前天舉辦祈福法會，向先人表達敬意，未來土地將活化利用。

鄉長林于玲說，民雄鄉第5公墓遷葬是多年沉痾，1997年起禁葬，過去歷任鄉長皆未能順利推動遷葬，協調過程逐步克服難題，先處理無主墓遷葬，也與家族溝通，讓早期土葬改為存放至納骨塔，改善周邊環境整潔，並活化土地以利地方發展。

林于玲說，民雄鄉已完成第7、第11及第16公墓遷葬，再加上第5公墓遷葬，總遷葬面積共有11萬8199平方公尺，占民雄鄉傳統公墓總面積超過5分之1。未來將持續推動殯葬改革，包括全面禁葬傳統公墓、調降納骨塔櫃位費用，籌建民雄鄉第3座納骨塔，活化土地資源。

民雄鄉公所表示，第5公墓遷葬祈福法會收到的各界捐贈物資，將由社會課統籌運用，救助家庭經濟弱勢個案。遷葬後的土地，公所將廣納民意作為後續政策規畫參考，盼讓土地活化效益最大化，提供居民更好的生活環境。

