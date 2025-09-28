聽新聞
台南市府聘交通助理員 罰單暴增惹怨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市交通助理員8月上路，協助重大違停開單等工作。圖／台南市交通局提供
台南市交通助理員8月上路，協助重大違停開單等工作。圖／台南市交通局提供

台南警察局增聘18名交通助理員協助違停開單等事宜，有民代指罰單暴增是「搶錢」，市警局回應，開單以肇事熱區為主，數據顯示事故件數下降，交通助理員對治安、交通頗有助益，可減少基層負擔，將警力用在重點打擊與重大治安維護。

台南市以往交通違停1年舉發12萬餘件，其中市區6個分區就占7萬多件，基層員警為了違停案件疲於奔命，市警局今年編列630萬元，聘用交通助理員，6月公開招考，經2個月受訓，8月5日派至市區6個分局。

據警方資料，今年6月1日至8月4日，市區6分局合計開單數2730件、8月5日至8月31日達4973件。

市議員李啟維指交通助理員上路後罰單量暴增，引發民怨，要求轉為交通安全維護；市議員林美燕前天在議會質詢指，交通助理員上路後，事故率與去年同期相比沒有降低，但罰單數量卻增加，強調交通助理員應是協助改善交通，而非開罰單，還有人涉不當查詢個資，有操守疑慮。

市警局交通大隊表示，交通助理員配置在市區的第1至第6分局，執法重點優先取締嚴重影響交通秩序與安全的並排停車、路口10公尺、紅線、人行道、逆向停車等違停項目，8月交通助理員取締嚴重違規停車件數，即占整體違規停車舉發件數76.3%；9月1日至25日也占77.38%。

交大指出，經統計配置交通助理員的6個分局區，今年8月死傷事故件數1578件，較去年同期減少45件，降幅約2%；再經分析，肇事原因為「違規停車」的件數，今年6月有38件、7月30件、8月26件，逐月下降。

先前有1名交通助理員出於好奇，以自身車號查詢車籍資料，經市警局自行稽核發現，加上該員工作表現欠佳，無法勝任工作，已資遣、提前終止進用，以維護紀律及團隊形象。

交大強調，交通助理員除依法逕行舉發違規停車外，也滾動檢討編排交通助理員執行學童上下學通學步道、重要路口交通疏導、社區交通安全宣導等工作，護童工作也獲學校和家長支持。

