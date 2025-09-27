快訊

天然氣公司將埋管供應台積電南科新廠 地方要求建設回饋

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
天然氣公司埋管供應台積電南科新廠，說明會地方要求回饋。圖／謝成提供
台南天然氣公司要在台南科學園區、樹谷園區間埋設天然氣管線，今天在新市區豐華里舉辦說明會。當地民眾對埋管線沒有反對，但是要求業者要在經過的三個路口裝設監視器，協助地方改善交通治安。

天然氣公司的管線位置銜接現有天然氣管，自堤塘港路口左轉，沿134線往新市方向到台積電向群創公司購買的改建新廠房，要買設八吋直徑天然氣瓦斯管約2公里，供應天然氣給台積電使用。

為了減少地方疑慮爭取支持，天然氣公司南科服務處主任陳秋宏、總工程師張長江到場說明，強調採用淺鑽式施工埋管，不用大面積開挖，減少粉塵震動與噪音、交通影響。

今天舉辦的這場「堤塘港路暨南134線天然氣管線埋設工程」說明會，在豐華里大道公部落新昌宮活動中心舉行，當地鄉親與市議員陳碧玉等民代50多人參加。

里長謝成表示，當地入口沒有監視器影響交通與治安，地方爭取多年，政府都稱沒有經費設置。他代表居民要求業者，在施工範圍周遭大道公部落、豐華里64之2號等路口位置設置監視器，他說，陳秋宏答覆回應會向總公司反映回饋地方、盡力協助。

天然氣公司埋管供應台積電南科新廠，說明會地方要求在相關路口設置監視器回饋。圖／謝成提供
天然氣公司埋管供應台積電南科新廠，說明會地方要求回饋。圖／謝成提供
天然氣公司埋管供應台積電南科新廠，說明會地方要求回饋。圖／謝成提供
天然氣公司埋管供應台積電南科新廠，說明會地方要求回饋。圖／謝成提供
天然氣公司埋管供應台積電南科新廠，說明會地方要求回饋。圖／謝成提供
台積電 南科 台南 天然氣

