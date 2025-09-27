快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣橄欖球界「不老勇士」齊聚台南 50歲跨80歲重返青春熱血

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣無惑橄欖球俱樂部今天移師台南市立橄欖球場進行友誼賽。圖／台南市體育局提供
台灣無惑橄欖球俱樂部今天移師台南市立橄欖球場進行友誼賽。圖／台南市體育局提供

台灣橄欖球界的不老勇士再度聚首，由全台超過300名球員組成、成員年齡50歲起跳的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，今天移師台南市立橄欖球場進行友誼賽。這支被外界稱為「千歲俱樂部」的隊伍，成員年齡橫跨50至80歲，依舊在場上衝鋒陷陣，展現「老而彌堅」的運動精神。

「無惑」俱樂部平日主要活動於台北市百齡公園河濱橄欖球場，為兼顧安全與趣味，還依球褲顏色區分年齡層，藍色代表50歲以上、紅色為60歲以上、黃色為70歲以上、紫色則象徵80歲以上。球員們多是昔日大專名校橄欖球隊出身，包括台大、成大、北醫大、政大及台灣體大等，堪稱台灣橄欖球發展史的縮影。

為迎接來自全台的老將，台南市體育局長陳良乾親自到場致意。陳良乾本身也是前橄欖球國手、曾為「無惑」一員。他表示，這群球員不僅是台灣橄欖球的推手與見證者，更以行動示範「不退讓、不放棄」的精神，值得後輩學習。

他強調，台南市立橄欖球場是全台唯一獨立橄欖球專用場館，也是許多選手年輕比賽時揮灑汗水的場地，已有40多年歷史，市府近年投入資源更新設施，盼成為全國訓練與比賽的重要基地。

無惑俱樂部預計今年11月赴日本進行海外交流。今日重返台南比賽，不少球員直言「有如回到過去年輕時當球員的風光歲月」，場邊更準備水果與運動飲品補給，讓這場球聚既熱血又溫馨。

陳良乾說「讓橄欖球選手享受比賽的樂趣，把橄欖球不退讓不放棄的精神教給下一代。」

台灣無惑橄欖球俱樂部今天移師台南市立橄欖球場進行友誼賽，台南市體育局長陳良乾曾是成員之一，前往致意和打氣。圖／台南市體育局提供
台灣無惑橄欖球俱樂部今天移師台南市立橄欖球場進行友誼賽，台南市體育局長陳良乾曾是成員之一，前往致意和打氣。圖／台南市體育局提供
台灣無惑橄欖球俱樂部今天移師台南市立橄欖球場進行友誼賽。圖／台南市體育局提供
台灣無惑橄欖球俱樂部今天移師台南市立橄欖球場進行友誼賽。圖／台南市體育局提供

台南

延伸閱讀

「一字馬」走紅Coser柳丸離世！一個月前病情惡化停工 曾承諾「恢復後再跟大家報告」

影／濃煙直竄天！廢棄八里地中海俱樂部失火 曾以標榜無敵河景聞名

MLB／大谷翔平等4大重砲單季50轟！ 追平大聯盟罕見紀錄

hololive新官方粉絲俱樂部10/15正式上線 會員享有日本活動優先購票權

相關新聞

台灣橄欖球界「不老勇士」齊聚台南 50歲跨80歲重返青春熱血

台灣橄欖球界的不老勇士再度聚首，由全台超過300名球員組成、成員年齡50歲起跳的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，今天移師台南市...

天然氣公司將埋管供應台積電南科新廠 地方要求建設回饋

大台南天然氣公司要在台南科學園區、樹谷園區間埋設天然氣管線，今天在新市區豐華里舉辦說明會。當地民眾對埋管線沒有反對，但是...

1.2億建造全運會雲林滑輪溜冰場 今啟用同步舉行縣賽測試場地

雲林縣立滑輪溜冰場今天舉行啟用典禮，並同步舉行縣長盃滑輪溜冰錦標賽，選手在全新場地競速，熱力十足。縣府表示，縣立滑輪溜冰...

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

虎尾高鐵特定區與中科園區相鄰，人口和產業快速成長，成為雲林發展最快的新興社區，為確保安全，雲林縣消防局成立高鐵消防分隊，...

麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

台南麻豆「柚感生活節」今天在麻豆柚兒園果香廣場登場。市長黃偉哲到場感謝颱風災後協助復原的夥伴與志工，並向堅韌不拔的農民致...

南市18交通助理員開單「搶錢」？警方提數據：事故減少

台南市政府警察局增聘18名交通助理員，今年8月上路後，有議員指事故率未降但罰單爆增，痛批是向民眾「搶錢」，市警局回應，交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。