台灣橄欖球界「不老勇士」齊聚台南 50歲跨80歲重返青春熱血

台灣橄欖球界的不老勇士再度聚首，由全台超過300名球員組成、成員年齡50歲起跳的「台灣無惑橄欖球俱樂部」，今天移師台南市立橄欖球場進行友誼賽。這支被外界稱為「千歲俱樂部」的隊伍，成員年齡橫跨50至80歲，依舊在場上衝鋒陷陣，展現「老而彌堅」的運動精神。

「無惑」俱樂部平日主要活動於台北市百齡公園河濱橄欖球場，為兼顧安全與趣味，還依球褲顏色區分年齡層，藍色代表50歲以上、紅色為60歲以上、黃色為70歲以上、紫色則象徵80歲以上。球員們多是昔日大專名校橄欖球隊出身，包括台大、成大、北醫大、政大及台灣體大等，堪稱台灣橄欖球發展史的縮影。

為迎接來自全台的老將，台南市體育局長陳良乾親自到場致意。陳良乾本身也是前橄欖球國手、曾為「無惑」一員。他表示，這群球員不僅是台灣橄欖球的推手與見證者，更以行動示範「不退讓、不放棄」的精神，值得後輩學習。

他強調，台南市立橄欖球場是全台唯一獨立橄欖球專用場館，也是許多選手年輕比賽時揮灑汗水的場地，已有40多年歷史，市府近年投入資源更新設施，盼成為全國訓練與比賽的重要基地。

無惑俱樂部預計今年11月赴日本進行海外交流。今日重返台南比賽，不少球員直言「有如回到過去年輕時當球員的風光歲月」，場邊更準備水果與運動飲品補給，讓這場球聚既熱血又溫馨。

陳良乾說「讓橄欖球選手享受比賽的樂趣，把橄欖球不退讓不放棄的精神教給下一代。」