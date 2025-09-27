台南平埔傳統名字調查特展開幕 尋回身分及文化

「台南市平埔原住民傳統名字研究調查初探」特展今天開幕，透過文獻整理和命名系統分析，呈現平埔原住民族傳統名字多樣性和文化意涵，讓族人尋回身分和文化力量。

「台南市平埔原住民傳統名字研究調查初探」特展，今天起在中興大學台南市新化實驗林場學生實習館1樓展出，展期至10月26日，見證平埔原住民文化重生與傳承。

開幕活動結合日本富士宮市「國際兒童和平展覽」手繪藝術畫作、東山吉貝耍國小與東門教會等共同參與，且搭配札哈木市集、原住民歌手演唱，讓人感受多元族群和諧共融、原住民族文化多樣性及獨特魅力。

市府指出，台南是平埔原住民族原鄉，長期重視平埔原住民族群事務，將確保族人取得身分時享有完整權益、及對傳統名字文化認同要求，且推動語言教育，保護傳統信仰，共同守護多元文化和歷史記憶，讓各族群獲得應有尊重與地位。

市府表示，這次特展是文化復振重要里程碑，也是族群記憶延續和認同重建的關鍵一步。族人面對文化與法律制度交會時，應回歸對自身文化的尊重與認同，也喚起社會大眾珍視平埔原住民族群的文化價值。