快訊

從清純到債主 欠債2億還被姊妹告！昔日玉女歌手驚人近況曝光

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

台南平埔傳統名字調查特展開幕 尋回身分及文化

中央社／ 台南27日電

台南市平埔原住民傳統名字研究調查初探」特展今天開幕，透過文獻整理和命名系統分析，呈現平埔原住民族傳統名字多樣性和文化意涵，讓族人尋回身分和文化力量。

「台南市平埔原住民傳統名字研究調查初探」特展，今天起在中興大學台南市新化實驗林場學生實習館1樓展出，展期至10月26日，見證平埔原住民文化重生與傳承。

開幕活動結合日本富士宮市「國際兒童和平展覽」手繪藝術畫作、東山吉貝耍國小與東門教會等共同參與，且搭配札哈木市集、原住民歌手演唱，讓人感受多元族群和諧共融、原住民族文化多樣性及獨特魅力。

市府指出，台南是平埔原住民族原鄉，長期重視平埔原住民族群事務，將確保族人取得身分時享有完整權益、及對傳統名字文化認同要求，且推動語言教育，保護傳統信仰，共同守護多元文化和歷史記憶，讓各族群獲得應有尊重與地位。

市府表示，這次特展是文化復振重要里程碑，也是族群記憶延續和認同重建的關鍵一步。族人面對文化與法律制度交會時，應回歸對自身文化的尊重與認同，也喚起社會大眾珍視平埔原住民族群的文化價值。

原住民族 名字 台南

延伸閱讀

陳瑩提4花蓮洪災救助措施 涵蓋臨時工作、貸款利息補貼等

泡泰安溫泉訪原鄉秘境

「共振、脈動」2025國際口簧琴論壇苗栗聯大登場 百人吹奏口簧琴

原民會追頒徐超斌二等獎章 推崇他為「台灣史懷哲」

相關新聞

南市18交通助理員開單「搶錢」？警方提數據：事故減少

台南市政府警察局增聘18名交通助理員，今年8月上路後，有議員指事故率未降但罰單爆增，痛批是向民眾「搶錢」，市警局回應，交...

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

虎尾高鐵特定區與中科園區相鄰，人口和產業快速成長，成為雲林發展最快的新興社區，為確保安全，雲林縣消防局成立高鐵消防分隊，...

1.2億建造全運會雲林滑輪溜冰場 今啟用同步舉行縣賽測試場地

雲林縣立滑輪溜冰場今天舉行啟用典禮，並同步舉行縣長盃滑輪溜冰錦標賽，選手在全新場地競速，熱力十足。縣府表示，縣立滑輪溜冰...

麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

台南麻豆「柚感生活節」今天在麻豆柚兒園果香廣場登場。市長黃偉哲到場感謝颱風災後協助復原的夥伴與志工，並向堅韌不拔的農民致...

南鐵地下化延伸至永康可行性獲中央核定 但地方財務負擔暴增

為改善永康地區鐵路沿線交通瓶頸，台南市政府向中央提報「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，業已經行政院核定，本案...

嘉義縣民雄鄉第5公墓遷葬 2.4萬平方公尺土地將活化

嘉義縣民雄鄉中和村第5公墓緊鄰嘉義大學民雄校區，占地面積2.4萬平方公尺，每逢節日有許多人掃墓，不慎引起火災，周圍居民盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。