1.2億建造全運會雲林滑輪溜冰場 今啟用同步舉行縣賽測試場地

雲林縣立滑輪溜冰場今天舉行啟用典禮，並同步舉行縣長盃滑輪溜冰錦標賽，選手在全新場地競速，熱力十足。縣府表示，縣立滑輪溜冰場耗資1.2億多元，交通便利、場地符合國際標準優勢，除作為114年全國運動會滑輪溜冰競賽場地，將持續爭取舉辦國內外比賽，作為選手訓練及民眾休憩場域。

啟用典禮在虎尾國中醒獅團、虎尾國小學童熱舞表演揭開序幕。副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、劉建國、議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘及多位議員等人主持啟用儀式。議長黃凱鳴槍並率領代表雲林縣參加全運的滑輪溜冰選手「起跑」，啟動縣長盃錦標賽。

副縣長謝淑亞表示，114年全國運動會將於10月18日登場，各項競賽場館已完成整備。今天啟用的縣立滑輪溜冰場是滑輪溜冰比賽項目場地，設計規格都符合國際比賽標準，提供選手最棒的競技場地，全力展現實力，爭取最好的成績。

她說，滑輪溜冰場鄰近雲林高鐵站，交通便利。可辦理全國性的體育研習，提供縣內選手及單項協會集訓、練習及比賽使用的最佳場地。張嘉郡也說，滑輪溜冰場啟用，不只可為下個世代培育更多滑輪溜冰優秀選手，更可帶動運動風氣，帶來更多效益。

縣府教育處長邱孝文指出，縣立滑輪溜冰場總經費達1億2122萬多元，教育部補助3000萬元，餘額由縣府自籌，採拋物線型賽道設計，場地規格寬度7公尺，長度200公尺，符合國際標準，未來包括花式溜冰各種不同型態的滑輪溜冰賽，甚至國際性比賽，均可移師雲林舉辦。

今天同步舉行的縣長盃滑輪溜冰賽，同時藉由縣賽對場地進行壓力測試，作為全運會開賽前，場地改善依據，讓賽程更加完備，全運會則將於10月12日開賽，12到14日進行花式賽，19日21日競速賽，歡迎觀賽。