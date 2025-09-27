嘉星醫院及王天星醫生故居 獲指定嘉義市定古蹟

快訊

中央社／ 嘉義市27日電
嘉義市政府26日召開文資審議會，經審議委員現勘及討論後，決議指定位於嘉義市吳鳳南路的嘉星醫院及王天星醫生故居（圖）為嘉義市市定古蹟。圖／中央社（嘉義市文化局提供）

位於嘉義市吳鳳南路的嘉星醫院及王天星醫生故居，經其後代主動提報申請指定古蹟；文資審議委員認為，建築別於街屋型醫院形式，具日治時期醫院類型學研究價值，決議指定為嘉義市定古蹟。

嘉義市長黃敏惠表示，此次由王天星醫生後代主動提報，不僅展現屋主對本地歷史文化的重視，也讓文化資產保存工作更具民間力量的支持。這座建築見證王醫師在嘉義醫療史上不可磨滅的貢獻，其融合日式與洋式風格的建築，承載了重要的歷史與社會價值，對於嘉義市民而言，無疑是一份珍貴的城市記憶。

審議委員說，嘉星醫院建築本體為二層樓，融合日式與洋式風格，其構造與空間雖部分損毀，後段兩層樓的診療區相關空間已完全倒塌，惟地面尚留有布基礎與柱礎，尚可研判其結構系統與樓梯的位置。

此外，王天星醫師故居為一層樓木造建築，採五開間格局，屋面以五脊四坡作法，西式木屋架，立柱書有漢式對聯，正廳設置佛堂，空間形式、構件作法、材料使用融合中西風格，充分表現日治時期漢人生活的多樣風格及作法表現。

審議委員認為，兩棟建物完整呈現日治時期醫院、住宅同時併存的型態，但有別於街屋型醫院形式，具日治時期醫院類型學研究的價值，且做工極為細緻，具相當高工藝技術與藝術價值，決議指定為嘉義市市定古蹟。

為了提供屋主對文化資產保存法的認知，文化局今年初即帶著專家學者多次前往現勘，嘉義市文化局長謝育哲今年3月拜訪屋主，針對後續修繕及再利用與屋主討論。

嘉義市文化局指出，王天星為清代名將王得祿將軍後裔，其父何啟緒是清朝秀才，王天星考入台灣總督府台北醫學專門學校後，在台灣、日本獲台灣醫學士、東京醫學士、熱帶醫學士3項學位；嘉星醫院診療科涵蓋內科、小兒科、眼科、婦產科、皮膚外科、肛門病科與理學療法科，院內還設立研究實驗室，自行研製藥品以造福鄉里。

嘉義 建築

