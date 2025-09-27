快訊

雲林滑輪溜冰場啟用 縣長盃錦標賽打頭陣

中央社／ 雲林縣27日電

雲林縣立滑輪溜冰場今天舉行啟用典禮暨114年縣長盃滑輪溜冰錦標賽，選手們在全新場地競速，熱力十足。

雲林縣立滑輪溜冰場啟用典禮在虎尾國中醒獅團、虎尾國小學童熱舞表演揭開序幕；民進黨立委劉建國、國民黨立委張嘉郡、雲林縣副縣長謝淑亞等人出席盛會。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，縣立滑輪溜冰場耗資逾新台幣1.2億元，場地鄰近雲林高鐵站，交通便利，同時設施符合國際標準，除作為114年全國運動會滑輪溜冰競賽場地，未來將爭取舉辦國內外比賽，平時則提供縣內選手及單項協會集訓、練習及比賽使用的最佳場地。

雲林縣議長黃凱指出，縣立滑輪溜冰場完工啟用，不僅提供縣內大、小朋友遊戲場域，更可作為國內外比賽場地，感謝縣府團隊、中央立委支持，讓這座運動場館順利落成啟用。全運會即將於10月18日登場，歡迎全國民眾共襄盛舉。

張嘉郡表示，滑輪溜冰場啟用，不僅能訓練下一代滑輪溜冰優秀選手，更可提升運動風氣，讓雲林的年輕人有健康體魄，更有自信面對挑戰。

黃凱鳴槍，代表雲林縣參加全運選手「起跑」，114年縣長盃滑輪溜冰錦標賽開始。雲林縣立滑輪溜冰場屬於拋物線型賽道，場地規格為寬度7公尺，長度200公尺。

