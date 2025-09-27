因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

虎尾高鐵特定區與中科園區相鄰，人口和產業快速成長，成為雲林發展最快的新興社區，為確保安全，雲林縣消防局成立高鐵消防分隊，斥資8600萬元在高鐵站附近建造兩千坪新廳舍今天落成啟用，消防局表示，高鐵分隊配置科技救災機器人、雲梯車等新裝備，為高鐵區救災防災生力軍。

雲林縣消防局第2大隊高鐵消防分隊新建廳舍今天典禮啟用，由副縣長謝淑亞、議長也是義消大隊長黃凱、立委張嘉郡、消防局長林文山等人主持，來自全縣各消防及義消隊到場祝賀，熱鬧滾滾。

謝淑亞授證給新成立的高鐵分隊長謝國楨，帶領15名消防隊員和義消分隊揮旗，象徵雲林消防能量邁入新里程碑。林文山說，高鐵特定區和相鄰的中科園區，幅員廣闊，不僅許多科技大廠陸續進駐，區內住宅大樓建案林立，人口快速增加，加上現有虎尾分隊廳舍狹小老舊，距離高鐵區有約10分鐘車程，對分秒必爭的救災和救護機動性有所欠缺。

因此，從2018年向縣府提出成立高鐵消防分隊規畫案，獲縣府和議會支持，並於2023年在站前東路和建成路口撥用約兩千坪用地，斥資8600元動工打造一座兼具訓練功能的現代化消防大樓，並成立虎尾第2個高鐵分隊進駐。

林文山說，高鐵分隊靠近崙背和二崙，且配置32公尺雲梯車、機器人等多項科技消防配備，將來除可維護中科和高鐵安全，也負責防護二崙地區的救災，強化鄉鎮邊郵的消防量能。