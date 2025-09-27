快訊

距300公尺！中央地方各設「救災大腦」 中央：台南也是、不要糾結

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵義消分隊正式授旗成軍，肩負協助高鐵新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵義消分隊正式授旗成軍，肩負協助高鐵新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影

虎尾高鐵特定區與中科園區相鄰，人口和產業快速成長，成為雲林發展最快的新興社區，為確保安全，雲林縣消防局成立高鐵消防分隊，斥資8600萬元在高鐵站附近建造兩千坪新廳舍今天落成啟用，消防局表示，高鐵分隊配置科技救災機器人、雲梯車等新裝備，為高鐵區救災防災生力軍。

雲林縣消防局第2大隊高鐵消防分隊新建廳舍今天典禮啟用，由副縣長謝淑亞、議長也是義消大隊長黃凱、立委張嘉郡、消防局長林文山等人主持，來自全縣各消防及義消隊到場祝賀，熱鬧滾滾。

謝淑亞授證給新成立的高鐵分隊長謝國楨，帶領15名消防隊員和義消分隊揮旗，象徵雲林消防能量邁入新里程碑。林文山說，高鐵特定區和相鄰的中科園區，幅員廣闊，不僅許多科技大廠陸續進駐，區內住宅大樓建案林立，人口快速增加，加上現有虎尾分隊廳舍狹小老舊，距離高鐵區有約10分鐘車程，對分秒必爭的救災和救護機動性有所欠缺。

因此，從2018年向縣府提出成立高鐵消防分隊規畫案，獲縣府和議會支持，並於2023年在站前東路和建成路口撥用約兩千坪用地，斥資8600元動工打造一座兼具訓練功能的現代化消防大樓，並成立虎尾第2個高鐵分隊進駐。

林文山說，高鐵分隊靠近崙背和二崙，且配置32公尺雲梯車、機器人等多項科技消防配備，將來除可維護中科和高鐵安全，也負責防護二崙地區的救災，強化鄉鎮邊郵的消防量能。

謝淑亞表示，高鐵特定區發展極為快速，不到幾年社區大樓林立，人口大增，高鐵消防分隊今年8月成軍正式投入勤務，高鐵義消分隊也同步授旗成軍，共同建構堅實的安全防護網，守護生命財產，成為新興社區最溫暖的依靠，讓產業和居民更加安心。

因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，消防大樓今天落成啟用，投入新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，消防大樓今天落成啟用，投入新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式授證成軍，肩負新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式授證成軍，肩負新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，配置消防機器人及雲梯車等現代化裝備。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，配置消防機器人及雲梯車等現代化裝備。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，消防大樓今天落成啟用，投入新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，消防大樓今天落成啟用，投入新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，配置消防機器人及雲梯車等現代化裝備。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，配置消防機器人及雲梯車等現代化裝備。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，消防大樓今天落成啟用，投入新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影
因應高鐵特定區發展快速，人口和產業爆增，高鐵消防分隊正式成軍，消防大樓今天落成啟用，投入新興社區救災防護重任。記者蔡維斌／攝影

高鐵 雲林 謝淑亞

延伸閱讀

全運會／聖火今晚出發 11天千里傳遞全台及外島

雲林石壁休閒農業區揭牌 打造山村慢旅新亮點

他怨高鐵台中站道路亂「容易迷路」 苦主點頭：中部百慕達不是叫假的

全運會聖火取自北港朝天宮香火 今晚出發傳遞全台

相關新聞

南市18交通助理員開單「搶錢」？警方提數據：事故減少

台南市政府警察局增聘18名交通助理員，今年8月上路後，有議員指事故率未降但罰單爆增，痛批是向民眾「搶錢」，市警局回應，交...

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

虎尾高鐵特定區與中科園區相鄰，人口和產業快速成長，成為雲林發展最快的新興社區，為確保安全，雲林縣消防局成立高鐵消防分隊，...

麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

台南麻豆「柚感生活節」今天在麻豆柚兒園果香廣場登場。市長黃偉哲到場感謝颱風災後協助復原的夥伴與志工，並向堅韌不拔的農民致...

南鐵地下化延伸至永康可行性獲中央核定 但地方財務負擔暴增

為改善永康地區鐵路沿線交通瓶頸，台南市政府向中央提報「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，業已經行政院核定，本案...

嘉義縣民雄鄉第5公墓遷葬 2.4萬平方公尺土地將活化

嘉義縣民雄鄉中和村第5公墓緊鄰嘉義大學民雄校區，占地面積2.4萬平方公尺，每逢節日有許多人掃墓，不慎引起火災，周圍居民盼...

影／林俊憲拚台南市長成立山區後援會 郭國文力挺有信心

民進黨立委林俊憲角逐下屆台南市長，今天在立委郭國文玉井服務處成立大山城後援會。他開出政見要全面提高65歲以上老人福利，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。