麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
麻豆農會辦「柚感生活節」黃偉哲致敬農民、感謝災後復原。圖／台南市政府提供
麻豆農會辦「柚感生活節」黃偉哲致敬農民、感謝災後復原。圖／台南市政府提供

台南麻豆「柚感生活節」今天在麻豆柚兒園果香廣場登場。市長黃偉哲到場感謝颱風災後協助復原的夥伴與志工，並向堅韌不拔的農民致敬。他也邀請市民一同感受果香生活，品味風災後的熟成心意。

黃偉哲表示，今年丹娜絲颱風造成大量文旦柚落果，感謝農會、區長、國軍、志工及各界朋友在風災後第一時間投入協助，市府也和中央一起動用資源加速清理落果，讓產業能即時恢復。

黃偉哲指出，今年台南農業受氣候影響嚴重，從授粉期到颱風豪雨，農民都十分辛苦。但即使產量減少，農民仍維持合理價格，讓他深受感動。市府將持續推動農業保險及相關政策，協助農民降低風險、減輕負擔。

麻豆農會表示，今天不僅是農產品市集，更是融合「果香、生活美學與感謝」的在地盛典。儘管今年麻豆果園歷經風災重創，但「風雨過後，果香如初，文旦有限、心意無限」，感謝中央、市府及各地夥伴、志工的災後協助。

農會總幹事孫慈敏表示，今年的果香生活市集除了邀請台南各大農會與數十家麻豆在地農園聯合展售外，消費滿千即可參加摸彩，有大型液晶電視及多項大獎，並貼心提供宅配到府服務。

孫慈敏指出，今年受風災影響，麻豆文旦產量僅剩約兩成，但因養分集中，留下的果實更加珍貴。為確保消費者能品嚐到酸、甘、甜比例完美的文旦，麻農特別投入鉅資引進糖酸檢測儀及文旦視覺選別器，透過專業分級與自動化包裝程序，讓每顆文旦的品質更加穩定、一致。

麻豆農會辦「柚感生活節」黃偉哲致敬農民、感謝災後復原。圖／台南市政府提供
麻豆農會辦「柚感生活節」黃偉哲致敬農民、感謝災後復原。圖／台南市政府提供
麻豆農會辦「柚感生活節」黃偉哲致敬農民、感謝災後復原。圖／台南市政府提供
麻豆農會辦「柚感生活節」黃偉哲致敬農民、感謝災後復原。圖／台南市政府提供
麻豆農會辦「柚感生活節」黃偉哲致敬農民、感謝災後復原。圖／台南市政府提供
麻豆農會辦「柚感生活節」黃偉哲致敬農民、感謝災後復原。圖／台南市政府提供

