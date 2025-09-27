南市18交通助理員開單「搶錢」？警方提數據：事故減少

台南市政府警察局增聘18名交通助理員，今年8月上路後，有議員指事故率未降但罰單爆增，痛批是向民眾「搶錢」，市警局回應，交通助理員是為減輕基層警力負擔，並有效提升交通安全，相關數據已顯示事故下降。證明交通助理員對治安、交通頗有助益，可以減少警力負擔，警力用在重點打擊重大治安維護。

台南市以往交通違停一年舉發12萬餘件，其中市區6個分區就占7萬多件，基層員警為了違停案件疲於奔命，有議員提議比照台北聘用交通助理員，台南市警局交通大隊今年度編列630多萬增聘18名交通助理員，6月公開招考後先經2個月受訓，派至市區6個分局試辦若成效好再擴大實施。

但市議員李啟維先前就指交通助理員上路後罰單量爆增，引發民怨，要求轉為交通安全維；市議員林美燕在議會質詢時，也提交通助理員上路後，事故率比去年同期沒有降低，但罰單數量卻增加，強調交通助理員應是協助改善交通，應該是讓市民感受到「更好」而非製造更多民怨，甚至成為「另類檢舉魔人」之虞；甚至有人涉不當查詢個資，有操守疑慮。

市警局交通大隊表示，交通助理員配置在市區的第一至第六分局，自今年8月5日起獨立服勤後，執法重點優先取締嚴重影響交通秩序與安全的並排停車、路口十公尺、紅線、人行道、逆向停車等違停項目。光是8月份交通助理員取締嚴重違規停車件數，即占整體違規停車舉發件數76.3％；9月1日至25日也占77.38％。

交大指出，經統計配置交通助理員的6個行政區，今年8月份死傷事故件數1578件，較去年同期減少45件，降幅約2％；經進一步分析，肇事原因為「違規停車」的件數，今年6月有38件、7月30件、8月26件，呈現逐月下降趨勢。

交大坦言有1名交通助理員日前因好奇心以自身車號查詢車籍資料，經市警局自行稽核發現，加上該員工作表現欠佳，無法勝任工作，已於8月底予以資遣提前終止進用，以維護交通助理員紀律及團隊形象。