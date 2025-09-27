南鐵地下化延伸至永康可行性獲中央核定 但地方財務負擔暴增

為改善永康地區鐵路沿線交通瓶頸，台南市政府向中央提報「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，業已經行政院核定，本案總經費預估為357.24億元，中央分擔215.53億元(60.33%)，台南市政府分擔141.71億元(39.66)，行政院核定函並要求後續綜合規劃階段應覈實確認各工項必要性，並依規定再覈實估算經費，台南市政府將持續爭取經費負擔最小方案。

立委林宜瑾和林俊憲均在臉書貼文表示，大家期待已久的永康鐵路地下化有新進度囉！行政院已經正式核定 「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」。未來將消除永康地區3處平交道、3座陸橋，同時永康站、大橋站也會改建為地下車站，交通將更安全、更順暢。

市議員朱正軒指出台南鐵路地下化工程進入尾聲，接下來向北延伸到永康、新市的工程，終於盼到行政正式核定「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」，總經費357.24億，中央補助六成。如果財劃法沒被惡搞亂修，原本中央補助台南78%，我們只要負擔22%，現在變成40%高達143億的地方配合款，讓 市府團隊燒腦。

市長黃偉哲表示，台南市鐵路地下化永康案可行性研究，行政院已於今年9月16日發函交通部予以核定，交通部並於9月26日函轉本府，依據可行性研究成果報告及相關作業規定經費分攤。

黃偉哲指出，行政院核定永康鐵路地下化可行性研究，象徵永康地區長期以來因鐵路廊帶阻隔所限縮的發展潛能將獲得釋放，永康段鐵路地下化全長6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於二站間增設康橋地下站。

未來永康地區23.3萬的民眾也將不再受鐵路平交道阻隔之苦，永康地區沿線車站每年約500萬人次的進出旅客也會有更好的鐵路服務，加上永康創意設計園區的積極開發，將來永康地區將扮演串連市區與南科的重要角色，並有效擴大台南市蛋黃區的範圍，成為重要的城市發展引擎，永康地區華麗轉身將指日可待。

目前永康鐵路地下化可行性研究經費分擔比例，是依據交通部頒訂的鐵路立體化建設，及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點試算，經行政院核定後，將續由交通部鐵道局辦理綜合規劃、環評、工程設計後進行工程施作，依據台南市區鐵路地下化案及近期桃園鐵路地下化案經驗，最後經費分擔比例均於綜合規劃階段協商後，由行政院最終核定負擔比例為準。

交通局局長王銘德長表示，市府相關單位除持續協助本案後續規劃及工程設計與執行等工作外，將持續向中央爭取本案市府負擔最小化，以減輕市府財政負擔。