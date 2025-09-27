嘉義縣民雄鄉第5公墓遷葬 2.4萬平方公尺土地將活化

嘉義縣民雄鄉中和村第5公墓緊鄰嘉義大學民雄校區，占地面積2.4萬平方公尺，每逢節日有許多人掃墓，不慎引起火災，周圍居民盼公墓遷移。鄉長林于玲啟動遷葬作業，昨天舉辦祈福法會，向長眠的先人表達敬意，未來土地將活化利用。

林于玲說，民雄鄉第5公墓是多年沉痾，1997年起禁葬，過去歷任鄉長皆未能順利推動遷葬，協調過程面臨困難，逐步克服難題，先處理無主墓遷葬，也與家族溝通，讓早期土葬改為存放至納骨塔，改善周邊環境整潔，並活化土地以利地方發展。

林于玲說，民雄鄉已完成第7、第11及第16公墓遷葬，再加上第5公墓遷葬，總遷葬面積共有11萬8199平方公尺，占民雄鄉傳統公墓總面積超過5分之1。未來將持續推動殯葬改革，包括全面禁葬傳統公墓、調降納骨塔櫃位費用，籌建民雄鄉第3座納骨塔，活化土地資源。