快訊

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路！從高知可「全平躺過夜」到東京

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

嘉義縣民雄鄉第5公墓遷葬 2.4萬平方公尺土地將活化

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉第5公墓將遷葬，鄉長林于玲昨參加祈福法會告慰先人。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉第5公墓將遷葬，鄉長林于玲昨參加祈福法會告慰先人。圖／民雄鄉公所提供

嘉義縣民雄鄉中和村第5公墓緊鄰嘉義大學民雄校區，占地面積2.4萬平方公尺，每逢節日有許多人掃墓，不慎引起火災，周圍居民盼公墓遷移。鄉長林于玲啟動遷葬作業，昨天舉辦祈福法會，向長眠的先人表達敬意，未來土地將活化利用。

林于玲說，民雄鄉第5公墓是多年沉痾，1997年起禁葬，過去歷任鄉長皆未能順利推動遷葬，協調過程面臨困難，逐步克服難題，先處理無主墓遷葬，也與家族溝通，讓早期土葬改為存放至納骨塔，改善周邊環境整潔，並活化土地以利地方發展。

林于玲說，民雄鄉已完成第7、第11及第16公墓遷葬，再加上第5公墓遷葬，總遷葬面積共有11萬8199平方公尺，占民雄鄉傳統公墓總面積超過5分之1。未來將持續推動殯葬改革，包括全面禁葬傳統公墓、調降納骨塔櫃位費用，籌建民雄鄉第3座納骨塔，活化土地資源。

民雄鄉公所表示，第5公墓遷葬祈福法會收到各界捐贈物資，將由社會課統籌運用，救助家庭經濟弱勢個案。對於遷葬後的土地，公所將廣泛蒐集民意，作為後續政策規畫參考，盼讓土地活化效益最大化，提供居民更好的生活環境。

嘉義縣民雄鄉第5公墓將遷葬，鄉長林于玲昨參加祈福法會告慰先人。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉第5公墓將遷葬，鄉長林于玲昨參加祈福法會告慰先人。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉第5公墓將遷葬，鄉長林于玲昨參加祈福法會告慰先人。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉第5公墓將遷葬，鄉長林于玲昨參加祈福法會告慰先人。圖／民雄鄉公所提供

公墓

延伸閱讀

中信揪伴買雲林北港土地

金像電正向看2026年營運

嘉縣連續發生2名嬰兒就醫事件 社會局介入處理

嘉義縣購物節開跑 消費200元抽Jimny越野車、iPhone17

相關新聞

南市18交通助理員開單「搶錢」？警方提數據：事故減少

台南市政府警察局增聘18名交通助理員，今年8月上路後，有議員指事故率未降但罰單爆增，痛批是向民眾「搶錢」，市警局回應，交...

麻豆農會辦「柚感生活節」 黃偉哲致敬農民感謝就在志工

台南麻豆「柚感生活節」今天在麻豆柚兒園果香廣場登場。市長黃偉哲到場感謝颱風災後協助復原的夥伴與志工，並向堅韌不拔的農民致...

南鐵地下化延伸至永康可行性獲中央核定 但地方財務負擔暴增

為改善永康地區鐵路沿線交通瓶頸，台南市政府向中央提報「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，業已經行政院核定，本案...

嘉義縣民雄鄉第5公墓遷葬 2.4萬平方公尺土地將活化

嘉義縣民雄鄉中和村第5公墓緊鄰嘉義大學民雄校區，占地面積2.4萬平方公尺，每逢節日有許多人掃墓，不慎引起火災，周圍居民盼...

影／林俊憲拚台南市長成立山區後援會 郭國文力挺有信心

民進黨立委林俊憲角逐下屆台南市長，今天在立委郭國文玉井服務處成立大山城後援會。他開出政見要全面提高65歲以上老人福利，「...

擺脫滅村危機！雲林石壁社區觀光轉型 升格休閒農業區

雲林縣古坑鄉草嶺石壁社區曾被認為是即將消失的山村，憑藉居民自力更生，成功走出人口外移與高齡化陰影。歷經4年努力，石壁昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。