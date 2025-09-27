影／林俊憲拚台南市長成立山區後援會 郭國文力挺有信心

民進黨立委林俊憲角逐下屆台南市長，今天在立委郭國文玉井服務處成立大山城後援會。他開出政見要全面提高65歲以上老人福利，「敬老金要提高一倍。」還提醒大家，「相信只有我能向賴總統爭取到最多資源」。

郭國文全力動員數百名支持者到場，與麻豆陳秋宏、永康朱正軒、南關郭鴻儀、東區蔡筱薇、永康黃肇輝、新營沈家鳳等區議員一同上台支持林俊憲。立委王義川也特別南下助講。現場大家不斷高喊「林俊憲當選」，氣氛熱烈。

郭國文呼籲鄉親注意，民調進行當晚會簡訊通知大家，千萬不要出門要顧電話。接到民調電話，一定要記得，不論題目是什麼問什麼，一定要說唯一支持林俊憲。他也認為林俊憲的民調已經非常接近競爭對手陳亭妃，只要支持者全力衝刺、鄉親支持，有信心林俊憲能贏得黨內初選。

郭國文表示，很多民眾都不知道民進黨為地方鄉親做了很多事，例如玉井山區的長照機構、玉井蒸熱處理廠明年全面啟動，玉井會在南科之後大轉變。

他說，今年0121楠西玉井震災，他與林俊憲陸續爭取預算總共12億，要支援山區發展，一步一腳印為山區帶來改變。讓山區早日變山城。

林俊憲表示，他的支持者不分你我，山區發生地震時許多外地民眾來協助，颱風在七股海邊造成嚴重災情，許多山區鄉親也回頭通知去救援協助復健，讓人感動。

他表示，長照都是民進黨在做的，馬英九總統任內沒建樹，從蔡英文前總統開始編列大筆預算，賴總統將增加到800多億。如果他當選市長，對老人、年輕人、小孩的照顧絕對不會是六都之末，更要全面提高65歲以上老人福利，「敬老金要提高一倍。」