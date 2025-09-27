聽新聞
2年砸1.6億元 台南市校園照明全換LED
台南市教育局為打造健康護眼教學空間，2年投入1億6千萬元，將教室、辦公室、圖書館及活動中心等學習空間照明設備全面改用符合教育部照度標準的LED節能燈具，合計超過9萬盞，預估每年可節省電費2500萬元，節電800萬度，減碳逾4000公噸。
市長黃偉哲表示，全球邁向淨零排放、重視節能減碳，為兼顧節能與學生視力保健，去年啟動全面LED燈具汰換工程，今年如期全數完工，有效提升校園照明品質，響應國家永續發展政策。
教育局長鄭新輝指出，汰換案導入「分年付款、節電還本」財務模式，協助學校以節省電費分攤成本，無須額外籌措經費即可完成燈具升級，所有新設LED燈具皆具備6年保固與照度維持保證，降低維護負擔，保障學生教學場域視力健康。
全案完成後，大幅省電節能，教育局未來將同步辦理碳權申請，將節能減碳理念融入環境教育，深化學生對永續議題的理解與實踐。
善化國小校長林威旭表示，教室與活動中心照明升級後，學生明顯感受到光線充足、學習更專注；尤其活動中心過去使用高功率燈具，耗能嚴重，如今不僅照明品質改善，也有利節能。
教育局強調，未來將結合「淨零家園」政策架構，持續推動低碳校園標章取得，進行校園基礎碳盤查、善用碳足跡登錄及能源使用監測，掌握各校能源消耗與減碳成效，也透過環境教育課程與實作活動，強化學生低碳生活素養。
