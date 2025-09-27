聽新聞
0:00 / 0:00
擺脫滅村危機！雲林石壁社區觀光轉型 升格休閒農業區
雲林縣古坑鄉草嶺石壁社區曾被認為是即將消失的山村，憑藉居民自力更生，成功走出人口外移與高齡化陰影。歷經4年努力，石壁昨天正式升格為雲林縣第3處「休閒農業區」，為地方農業與觀光發展寫下新頁。
石壁社區過去因地處偏遠、青年外流，一度僅剩不到40人，被形容「60歲算年輕人」的高齡村落。面對危機，居民決定自救，發展以咖啡、茶葉、林下經濟作物與體驗觀光為主的4大產業，推動農產品牌化、莊園經營，終於升格休閒農業區，翻轉命運。
農業處昨在揭牌典禮指出，石壁休閒農業區涵蓋石壁全域與草嶺部分地區，總面積393公頃，海拔介於1000至1750公尺間。區內有雲海、竹林、瀑布與原始森林，盛產咖啡、茶葉、竹筍與菇類等高山作物，其中石壁咖啡豆曾在國際評比奪下前8名，GABA茶外銷北美、杜拜、日本等地。
休閒農業區將由石壁休閒農業發展協會統籌營運，以「農禪生活、康養山林」為主軸，規畫「3環2線1基地」，涵蓋櫻花、雲海與杏花村3大環線、2條登山路線與竹創森基地。也將與台大合作，爭取明年開出台灣首張「綠色處方箋」，推廣森林療癒與自然養生。
石壁社區近年辦櫻花季、螢火蟲季等活動，遊客從2萬人次成長至今年66萬人次。如今超過60名居民返鄉，不少年輕人也投入產業。理事長賴郁憲表示，將持續推出特色體驗與在地產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言