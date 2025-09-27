擺脫滅村危機！雲林石壁社區觀光轉型 升格休閒農業區

雲林縣古坑鄉草嶺石壁社區曾被認為是即將消失的山村，憑藉居民自力更生，成功走出人口外移與高齡化陰影。歷經4年努力，石壁昨天正式升格為雲林縣第3處「休閒農業區」，為地方農業與觀光發展寫下新頁。

石壁社區過去因地處偏遠、青年外流，一度僅剩不到40人，被形容「60歲算年輕人」的高齡村落。面對危機，居民決定自救，發展以咖啡、茶葉、林下經濟作物與體驗觀光為主的4大產業，推動農產品牌化、莊園經營，終於升格休閒農業區，翻轉命運。

農業處昨在揭牌典禮指出，石壁休閒農業區涵蓋石壁全域與草嶺部分地區，總面積393公頃，海拔介於1000至1750公尺間。區內有雲海、竹林、瀑布與原始森林，盛產咖啡、茶葉、竹筍與菇類等高山作物，其中石壁咖啡豆曾在國際評比奪下前8名，GABA茶外銷北美、杜拜、日本等地。

休閒農業區將由石壁休閒農業發展協會統籌營運，以「農禪生活、康養山林」為主軸，規畫「3環2線1基地」，涵蓋櫻花、雲海與杏花村3大環線、2條登山路線與竹創森基地。也將與台大合作，爭取明年開出台灣首張「綠色處方箋」，推廣森林療癒與自然養生。