快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

雲林石壁休閒農業區揭牌 打造山村慢旅新亮點

中央社／ 雲林縣26日電

雲林縣府今天宣告「石壁休閒農業區」成立，結合山林生態、農村文化與在地農產，推出具四季特色的主題遊程，期望帶動古坑農村再生、產業轉型與觀光發展，成為新亮點。

雲林縣農業處今天舉行「石壁休閒農業區」揭牌儀式，宣告縣內第3座休閒農業區成立。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，921大地震阻斷草嶺的發展，縣長張麗善上任後擬定草嶺風華再現三部曲，在交通路網、停車場、通訊、醫療及消防等基礎建設上逐一布建完成，加上竹創生精準療癒基地建置及相關產業的成功輔導，順利催生石壁休閒農業區。

雲林縣農業處長魏勝德指出，石壁休閒農業區位於古坑鄉草嶺村石壁地區，海拔約1000公尺，擁有壯麗雲海、竹林瀑布與原始森林，為茶、竹筍、菇類及咖啡等作物的重要產區，更有二級加工及三級休閒農業。

石壁休閒農業區劃設面積393公頃，涵蓋雲嶺之丘、美人谷、九芎神木、竹創森基地等知名景點，由在地農友組成「石壁休閒農業發展協會」負責營運。

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲說，期待透過石壁休閒農業區的劃設，讓村民能夠配合縣府資源，全年不同的時節推出不同的季節限定活動，同時利用活動串聯起地方相關產業，更將地方特色產品加以包裝升級，打造為石壁休閒農業區的品牌，促進地方的經濟發展。

雲林 草嶺 農業處

延伸閱讀

雲林北港朝天宮與澎湖天后宮「雙媽會」澎湖登場 2天遶境祈福場面盛大

全運會聖火取自北港朝天宮香火 今晚出發傳遞全台

影／詐團迷信宮廟取款保平安 鞭炮聲誤認警開槍嚇傻就逮

率先導入智慧證書管理系統 雲林縣搶先改頒電子證書

相關新聞

嘉市雙十連假搖滾開唱 28組樂團齊聚諸羅嗨翻中央廣場

2025諸羅搖滾音樂祭定10月11日、12日雙十連假2天，在嘉義市中央廣場熱力登場。今年邀集28組金曲獎、金音獎得主及全...

台南市議會定期會開議 先為花蓮罹難者默哀

台南市議會第4屆第6次定期會今天上午開幕，由議長邱莉莉主持，展開為期70天的會期，將審議115年度逾1200億元市總預算...

60村民帶來逾60萬遊客挺過滅村危機 石壁社區今再迎轉型里程碑

雲林古坑鄉草嶺石壁社區曾只剩不到40位居民，面臨滅村危機，村民齊心推動農產品牌化、莊園化，發展體驗觀光，挺過滅村危機，遊...

今開議日剛好是黃偉哲生日 藍營議員準備蛋糕慶生「和樂融融」

台南市議會第四屆第六次定期會今天開議，巧合是市長黃偉哲的生日，議會中午休會前特別為黃偉哲慶生，黃偉哲也許下生日願望，第一...

台南古都國際馬拉松20周年 新增學生10公里組歡迎挑戰

2026台南古都國際半程馬拉松20周年，將在明年3月1日（周日）在永華市政中心南島路舉行。開放報名至今就吸引超過1萬名跑...

提前儲水備用！台南3行政區10月2日停水壓降供水12小時

台灣自來水公司第六區管理處10月2日將辦理「麻豆忠孝路及林鳳營火車站往下營汰換管線工程」，當天上午10點至晚上10點麻豆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。