雲林石壁休閒農業區揭牌 打造山村慢旅新亮點

雲林縣府今天宣告「石壁休閒農業區」成立，結合山林生態、農村文化與在地農產，推出具四季特色的主題遊程，期望帶動古坑農村再生、產業轉型與觀光發展，成為新亮點。

雲林縣農業處今天舉行「石壁休閒農業區」揭牌儀式，宣告縣內第3座休閒農業區成立。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，921大地震阻斷草嶺的發展，縣長張麗善上任後擬定草嶺風華再現三部曲，在交通路網、停車場、通訊、醫療及消防等基礎建設上逐一布建完成，加上竹創生精準療癒基地建置及相關產業的成功輔導，順利催生石壁休閒農業區。

雲林縣農業處長魏勝德指出，石壁休閒農業區位於古坑鄉草嶺村石壁地區，海拔約1000公尺，擁有壯麗雲海、竹林瀑布與原始森林，為茶、竹筍、菇類及咖啡等作物的重要產區，更有二級加工及三級休閒農業。

石壁休閒農業區劃設面積393公頃，涵蓋雲嶺之丘、美人谷、九芎神木、竹創森基地等知名景點，由在地農友組成「石壁休閒農業發展協會」負責營運。

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲說，期待透過石壁休閒農業區的劃設，讓村民能夠配合縣府資源，全年不同的時節推出不同的季節限定活動，同時利用活動串聯起地方相關產業，更將地方特色產品加以包裝升級，打造為石壁休閒農業區的品牌，促進地方的經濟發展。