嘉市雙十連假搖滾開唱 28組樂團齊聚諸羅嗨翻中央廣場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025諸羅搖滾音樂祭定10月11日、12日雙十連假2天，在嘉義市中央廣場熱力登場。今年邀集28組金曲獎、金音獎得主及全台優秀搖滾樂團接力演出，號稱南台灣規模最大、最具特色的城市音樂盛會。市長黃敏惠上午在文化局音樂廳宣布超強卡司，樂團「羊米人」、「阿橘」現場演出暖場，炒熱氣氛。

活動內容豐富，2日演出免費入場，陣容包括「hue」、「傻子與白痴」、「八十八顆芭樂籽」等指標樂團，並邀請馬來西亞人氣創作歌手「政學」跨海獻唱，展現國際化視野。現場還設置限定文創與美食市集，營造多重感官饗宴。市府提醒民眾善用大眾運輸前往，避免交通壅塞。

黃敏惠指出，嘉市是青年築夢基地，市府長期打造全民共享的音樂舞台，讓新秀被看見，也支持資深樂手持續發光。「諸羅搖滾祭」不只是年輕世代的活動，而是全民共享的盛會，透過音樂展現尊重與包容，傳遞快樂與力量。今年更首度導入「流行音樂人才培育計畫」，結合「音樂創作工作坊」、「新聲徵選」等活動，讓音樂教育扎根生活，嘉義將持續成為文化創意的交流平台。

文化局長謝育哲補充，培育計畫特別設置專業評審發掘潛力音樂人，提供集訓與舞台演出機會，打造從創作到亮相的完整鏈結。市府盼藉此鼓勵青年勇敢發聲，讓嘉義不只是欣賞音樂會的城市，更是音樂夢想的起點。

中秋連假起連續安排系列活動，包括青年節實境解謎闖關、互動展覽及樂團演出；「光織影舞」光影藝術展以迪士尼「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造八大夢境展區；緊接而來的「諸羅搖滾音樂祭」則集結強大卡司，市府強調10月來嘉義就對了。更多資訊可至嘉義+1 We Chiayi粉絲團查詢。

