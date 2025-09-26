台南市議會定期會開議 先為花蓮罹難者默哀

台南市議會第4屆第6次定期會今天上午開幕，由議長邱莉莉主持，展開為期70天的會期，將審議115年度逾1200億元市總預算，並進行市政總質詢、各局處業務與專案報告等議程。市長黃偉哲在首日進行施政總報告，說明市政成果與未來展望。

會議一開始，議長邱莉莉議長邀請市長、議員及市府官員為花蓮風災罹難者默哀1分鐘，來自花蓮光復鄉的議員穎艾達利發言指出，光復鄉「沒有藍綠白，只剩下黑與灰」，呼籲各界勿因時間淡忘重建困境，並從災難中學習。

大會首日通過會務案，同意與日本群馬縣水上町議會簽訂兩會友好交流協定。

本會期將處理29件提案，包括23件墊付款案、2件一般提案、3件市法規案及總預算案，經議會同意，多數案交付聯席審查。115年度市總預算歲入編列1227億元，歲出1270億元，差短43億元；附屬單位則有營業基金淨利2265萬元、作業基金賸餘近40億元，特別收入基金短絀25億元。另通過與日本群馬縣水上町議會簽署友好交流協定。

議程安排包括，9月30日專案報告「房屋稅徵收率修正後影響」及「災後重建執行情形」；10月1日起業務報告與質詢；10月22日審查墊付款案及仁德鐵路立體化研究成果；10月23日起市政總質詢；10月30日起聯席審查總預算；12月4日閉幕。市民可透過有線電視或網路轉播，參與監督市政。