60村民帶來逾60萬遊客挺過滅村危機 石壁社區今再迎轉型里程碑

雲林古坑鄉草嶺石壁社區曾只剩不到40位居民，面臨滅村危機，村民齊心推動農產品牌化、莊園化，發展體驗觀光，挺過滅村危機，遊客從每年2萬多暴增至今年突破66萬人次。歷經4年爭取，石壁休閒農業區獲農業部公告劃設，今天揭牌，成為雲林縣第三處休閒農業區。

今日揭牌典禮，副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德、文觀處長陳璧君、新聞處長陳其育、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺，以及石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲、總幹事陳榮彬等人出席，共同見證石壁的轉型里程碑。

魏勝德表示，石壁休閒農業區涵蓋石壁全域及草嶺部分社區，面積393公頃，平均海拔1000至1750公尺，擁有壯麗雲海、竹林瀑布與原始森林，為茶、竹筍、菇類及咖啡等作物的重要產區，由「石壁休閒農業發展協會」負責營運，透過農業轉型與旅遊導入，展現山村自主發展潛力。

石壁曾因人口凋零而陷入危機，60歲就被視為「年輕人」。理事長賴郁憲說，社區自救，全體動員發展四大經濟作物咖啡、茶葉、林下作物與觀光旅遊，並推動品牌化與莊園化。石壁咖啡豆曾獲國際評比世界第一至第八名，GABA茶更遠銷北美、杜拜、俄羅斯、土耳其、澳洲、日本與中國。

「農禪生活、康養山林」，是石壁休閒農業區的核心理念。未來將打造「三環二線一基地」觀光軸線，包括美人谷櫻花、英雄嶺雲海、石壁杏花村莊三大環線，以及雲嶺之丘、嘉南雲峰登山路線。竹創森基地已與台大合作，爭取2026年開出全台第一張「綠色處方箋」，另有櫻花季、螢火蟲、避暑節、森林療癒與冬筍節等活動，帶動全年觀光。

謝淑亞說，石壁社區近20年來一步一腳印建設，今天「終於迎來曙光」。林慧如指出，古坑同時擁有淺山的華山與深山的石壁，都值得大家賞光。陳璧君補充，縣府將於10月4至5日舉辦「2025森林療癒季」，以「赫茲多巴胺」為主題，推廣「自然醫學、無藥而癒」。