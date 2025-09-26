台南古都國際馬拉松20周年 新增學生10公里組歡迎挑戰

2026台南古都國際半程馬拉松20周年，將在明年3月1日（周日）在永華市政中心南島路舉行。開放報名至今就吸引超過1萬名跑者報名，市府體育局歡迎國內外熱愛跑步的朋友趕快手刀報名。

市府表示，本屆賽事總獎金超過100萬元、首度推出「學生組(10K)」，開放國高中學生挑戰，爭取最高獎金5000元，還新增「健康休閒體驗組(5K)」，鼓勵100位身心障礙跑者一起參與。

2026古都馬一樣有豐盛澎湃的美食補給站，不僅融入台南在地特色小吃，還新增米其林美食補給，讓所有跑者在享受運動的同時，也能獲得滿滿的能量。