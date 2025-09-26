台南古都國際馬拉松20周年 新增學生10公里組歡迎挑戰
2026台南古都國際半程馬拉松20周年，將在明年3月1日（周日）在永華市政中心南島路舉行。開放報名至今就吸引超過1萬名跑者報名，市府體育局歡迎國內外熱愛跑步的朋友趕快手刀報名。
市府表示，本屆賽事總獎金超過100萬元、首度推出「學生組(10K)」，開放國高中學生挑戰，爭取最高獎金5000元，還新增「健康休閒體驗組(5K)」，鼓勵100位身心障礙跑者一起參與。
2026古都馬一樣有豐盛澎湃的美食補給站，不僅融入台南在地特色小吃，還新增米其林美食補給，讓所有跑者在享受運動的同時，也能獲得滿滿的能量。
體育局長陳良乾表示，報名選手不分組別，皆可獲得古都20周年選手限定「我是跑者-運動收納提袋」1個，另可選購古都馬20周年紀念毛巾衣、保溫瓶、餐具、機能襪、冰絲萬用巾、路跑防曬袖套、初半馬獎盃等多項好禮，每一件紀念品都象徵著跑者完成挑戰的榮耀時刻，也都具備20周年的收藏價值，歡迎世界各地的朋友來台南體驗這場國際性的馬拉松賽事，報名網站https://bao-ming.com/eb/index
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言