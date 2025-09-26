快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

台南古都國際馬拉松20周年 新增學生10公里組歡迎挑戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南古都馬拉松美食也是一大特色。圖／台南市體育局提供
台南古都馬拉松美食也是一大特色。圖／台南市體育局提供

2026台南古都國際半程馬拉松20周年，將在明年3月1日（周日）在永華市政中心南島路舉行。開放報名至今就吸引超過1萬名跑者報名，市府體育局歡迎國內外熱愛跑步的朋友趕快手刀報名。

市府表示，本屆賽事總獎金超過100萬元、首度推出「學生組(10K)」，開放國高中學生挑戰，爭取最高獎金5000元，還新增「健康休閒體驗組(5K)」，鼓勵100位身心障礙跑者一起參與。

2026古都馬一樣有豐盛澎湃的美食補給站，不僅融入台南在地特色小吃，還新增米其林美食補給，讓所有跑者在享受運動的同時，也能獲得滿滿的能量。

體育局長陳良乾表示，報名選手不分組別，皆可獲得古都20周年選手限定「我是跑者-運動收納提袋」1個，另可選購古都馬20周年紀念毛巾衣、保溫瓶、餐具、機能襪、冰絲萬用巾、路跑防曬袖套、初半馬獎盃等多項好禮，每一件紀念品都象徵著跑者完成挑戰的榮耀時刻，也都具備20周年的收藏價值，歡迎世界各地的朋友來台南體驗這場國際性的馬拉松賽事，報名網站https://bao-ming.com/eb/index

台南古都馬拉松20周年報名禮「我是跑者-運動收納提袋」。圖／台南市體育局提供
台南古都馬拉松20周年報名禮「我是跑者-運動收納提袋」。圖／台南市體育局提供

馬拉松 台南 路跑

延伸閱讀

路跑／柏林馬拉松首鬆綁耳機禁令 跑者讚兼顧音樂與安全

曾攜腦麻兒跑馬拉松、攀玉山 超跑媽媽：「小比」去當天使了

濁水溪紫金馬拉松3鄉鎮聯手 跑者可「跑進廟裡」與萌寵共跑

9歲童馬拉松意外死亡成殷鑑 鹿港馬添千組交通錐醫護鐵人隨跑

相關新聞

台南33民營停車場每小時逾80元 市府導入App查詢

台南市觀光熱區高額停車費常引起消費糾紛，交通局昨公告，全市合法登記私有民營停車場共321場，備查費率達每小時80元以上計...

台南古都國際馬拉松20周年 新增學生10公里組歡迎挑戰

2026台南古都國際半程馬拉松20周年，將在明年3月1日（周日）在永華市政中心南島路舉行。開放報名至今就吸引超過1萬名跑...

提前儲水備用！台南3行政區10月2日停水壓降供水12小時

台灣自來水公司第六區管理處10月2日將辦理「麻豆忠孝路及林鳳營火車站往下營汰換管線工程」，當天上午10點至晚上10點麻豆...

嘉市祭孔典禮莊嚴登場 孔子第76代嫡傳子孫任分獻官

嘉義市各界紀念大成至聖先師2575周年誕辰釋奠典禮，上午7時在嘉義公園孔廟莊嚴舉行，典禮依循古禮進行，場面肅穆隆重。

中秋連假逛古坑靚市集 34攤在地特色齊聚抽iPad大獎

喜迎中秋連假出遊人潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署即將於10月4日邀請34家雲嘉南分署輔導的多元培力單位及微型創業鳳凰商...

注意！教師節連假 台南安平「卡比胖拉」展周邊道路管制

教師節連假（9月27日至29日）周六起登場，台南市長黃偉哲提醒，返鄉與出遊民眾應事先規畫路線，避開易壅塞路段，並配合警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。