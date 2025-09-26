快訊

提前儲水備用！台南3行政區10月2日停水壓降供水12小時

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台灣自來水公司第六區管理處10月2日將辦理「麻豆忠孝路及林鳳營火車站往下營汰換管線工程」，當天上午10點至晚上10點麻豆、西港及佳里等部分里別採取壓降供水及停水施工12小時，台水公司第六區處呼籲用戶前儲水備用。圖／台水公司提供
台水公司第六區處表示，本次停水區域為麻豆及西港區部分里別；水壓降低區域為麻豆、西港區部分里別及佳里區全區，影響戶數共計4萬8780戶，其中，停水戶數約1萬9382戶及水壓降低戶數2萬9398戶，除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水。

台水公司第六區處提醒，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水，此外，停水水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。

另外，考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，本次停水施工將取消。

台南33民營停車場每小時逾80元 市府導入App查詢

台南市觀光熱區高額停車費常引起消費糾紛，交通局昨公告，全市合法登記私有民營停車場共321場，備查費率達每小時80元以上計...

台南古都國際馬拉松20周年 新增學生10公里組歡迎挑戰

2026台南古都國際半程馬拉松20周年，將在明年3月1日（周日）在永華市政中心南島路舉行。開放報名至今就吸引超過1萬名跑...

嘉市祭孔典禮莊嚴登場 孔子第76代嫡傳子孫任分獻官

嘉義市各界紀念大成至聖先師2575周年誕辰釋奠典禮，上午7時在嘉義公園孔廟莊嚴舉行，典禮依循古禮進行，場面肅穆隆重。

中秋連假逛古坑靚市集 34攤在地特色齊聚抽iPad大獎

喜迎中秋連假出遊人潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署即將於10月4日邀請34家雲嘉南分署輔導的多元培力單位及微型創業鳳凰商...

注意！教師節連假 台南安平「卡比胖拉」展周邊道路管制

教師節連假（9月27日至29日）周六起登場，台南市長黃偉哲提醒，返鄉與出遊民眾應事先規畫路線，避開易壅塞路段，並配合警方...

