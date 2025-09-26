提前儲水備用！台南3行政區10月2日停水壓降供水12小時

台灣自來水公司第六區管理處10月2日將辦理「麻豆忠孝路及林鳳營火車站往下營汰換管線工程」，當天上午10點至晚上10點麻豆、西港及佳里等部分里別採取壓降供水及停水施工12小時，台水公司第六區處呼籲用戶前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

台水公司第六區處表示，本次停水區域為麻豆及西港區部分里別；水壓降低區域為麻豆、西港區部分里別及佳里區全區，影響戶數共計4萬8780戶，其中，停水戶數約1萬9382戶及水壓降低戶數2萬9398戶，除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水。

台水公司第六區處提醒，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水，此外，停水水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。

另外，考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，本次停水施工將取消。