嘉市祭孔典禮莊嚴登場 孔子第76代嫡傳子孫任分獻官
嘉義市各界紀念大成至聖先師2575周年誕辰釋奠典禮，上午7時在嘉義公園孔廟莊嚴舉行，典禮依循古禮進行，場面肅穆隆重。
市長黃敏惠擔任正獻官，市議會議長陳姿妏、副市長林瑞彥、民政處長林家緯、教育處長郭添財、南興國中校長柯博議及孔子第76代嫡傳子孫孔令蘭擔任分獻官，警察局長陳明志則擔任糾儀官。
市府各局處、地方仕紳及學校代表亦到場陪祭，共同表達對先師孔子的崇敬。典禮結束，市府準備智慧糕與智慧筆分送學生與市民，象徵智慧增長、學業精進，深具教育寓意
典禮依循傳統程序進行，鐘鼓齊鳴揭開序幕，禮生行啟扉、迎神儀式，引導正獻官與分獻官進入大殿，向孔子及先賢上香獻禮，隨後依序進行初獻、亞獻、終獻三獻禮，並由司祝恭讀祝文，全場肅然敬仰。
殿外則有鼓樂悠揚，南興國中學生獻上六佾舞，以整齊莊重的舞姿表達對先師的崇高敬意，玉山國中則以雅樂伴奏，興華中學學生擔任禮生，展現學子平日勤習的成果。此外，嘉義市童軍會亦出動百餘位童軍協助秩序與祀禮，使典禮順利圓滿。
黃敏惠強調，教育是城市進步的根基，不僅要在學習中紮根，更要在逆境中培養韌性，攜手邁向嘉義更美好的未來。感謝各界貴賓、學校校長與市府團隊共同參與，讓尊師重道精神持續發揚。
典禮由南興國中擔任佾生、玉山國中擔任樂生、興華中學擔任禮生，透過年輕學子的參與，展現教育傳承與社會和諧的意涵。典禮結束後，市府準備智慧糕與智慧筆分送學生與市民，象徵智慧增長、學業精進，深具教育寓意。
