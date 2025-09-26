中秋連假逛古坑靚市集 34攤在地特色齊聚抽iPad大獎

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
勞動部雲嘉南分署邀請34家多元、微創單位，於10月4日在古坑綠色隧道旁舉行「好時光靚市集：雲嘉南金在地」活動。記者蔡維斌／翻攝
勞動部雲嘉南分署邀請34家多元、微創單位，於10月4日在古坑綠色隧道旁舉行「好時光靚市集：雲嘉南金在地」活動。記者蔡維斌／翻攝

喜迎中秋連假出遊人潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署即將於10月4日邀請34家雲嘉南分署輔導的多元培力單位及微型創業鳳凰商家，齊聚雲林古坑二二八紀念公園舉行「好時光靚市集：雲嘉南金在地」，不僅有特色美食與表演，也有消費集點抽獎，有機會抽中價值上萬元獎品，歡迎來逛買、同樂中秋。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為創造弱勢族群就業機會與促進地方產業發展，勞動部推動「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」成果豐碩，雲嘉南迄今已補助近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個就業機會。這些成果不只是數字，更實際改變了許多人的生活。

本次擺攤的34家計畫單位，均來自「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」、「微型創業鳳凰計畫」的社區發展協會、非營利組織、微創商家等，積極開發特色產品或遊程。

在雲林口湖，金湖休閒農業發展協會將帶來在地漁民引以為傲的烏魚子一口吃禮盒；虎尾北溪社區發展協會則用白鶴靈芝茶展現地方農產轉型的成果。嘉義茶山部落端出山豬燒，呈現原民風味；友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社研發的竹筍香菇粥，更兼顧永續與風味。臺南七股溪南休閒農業區則有創新吃法的虱目魚月亮蝦餅，後壁社區更將米釀成啤酒，讓米香轉化成獨特風味。

除了美食，文創攤位同樣吸睛。駐點虎尾建國眷村的瑜樂手作帶來水拓畫杯墊，嘉義蒔木工坊則以木製音樂鈴、動物雕刻展現職人精神；臺南商家J.K.U晶凱優更準備DIY兒童指甲彩繪，大小朋友都能找到樂趣。

市集當天，除了逛攤位，還有戰鼓隊、小丑折氣球、親子泡泡秀及樂團演唱，讓活動從早到晚熱鬧不斷。消費滿百元即可集點抽獎，最大獎包含iPad Air 11、Samsung 4K智慧電視、Garmin腕錶及虎牌IH電子鍋等超過400份禮品，總價值逾20萬元。

劉邦棟強調，「市集不只是消費，更是展現地方故事的平台。」透過一次次交流，民眾能看見雲嘉南多元就業的力量，也能帶回獨特的中秋記憶。

市集現場表演活動不間斷，將有樂團駐唱、戰鼓隊打擊表演、親子泡泡樂等，歡迎民眾前來同樂過中秋。記者蔡維斌／翻攝
市集現場表演活動不間斷，將有樂團駐唱、戰鼓隊打擊表演、親子泡泡樂等，歡迎民眾前來同樂過中秋。記者蔡維斌／翻攝

