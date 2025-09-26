注意！教師節連假 台南安平「卡比胖拉」展周邊道路管制

教師節連假（9月27日至29日）周六起登場，台南市長黃偉哲提醒，返鄉與出遊民眾應事先規畫路線，避開易壅塞路段，並配合警方疏導，以節省行車時間。他並指示交通局與相關單位加強監控路況，必要時即時發布改道訊息與調整號誌。

交通局長王銘德指出，安平漁人碼頭正舉行「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」展覽，活動預計至10月19日結束，假日期間人潮車流湧入，周邊恐現壅塞。市府宣布安平區育平九街372巷141弄（安億停車場南側道路，安億路至育平七街60巷）禁止四輪以上車輛進入，呼籲用路人提前改道，並依執勤員警指揮慢行通過。

他強調，連假期間交通局將全程在大台南智慧交通中心監控各重要路段，與警察局及交通大隊保持聯繫，視車流狀況即時調整號誌，確保道路順暢。