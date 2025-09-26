聽新聞
0:00 / 0:00
注意！教師節連假 台南安平「卡比胖拉」展周邊道路管制
教師節連假（9月27日至29日）周六起登場，台南市長黃偉哲提醒，返鄉與出遊民眾應事先規畫路線，避開易壅塞路段，並配合警方疏導，以節省行車時間。他並指示交通局與相關單位加強監控路況，必要時即時發布改道訊息與調整號誌。
交通局長王銘德指出，安平漁人碼頭正舉行「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」展覽，活動預計至10月19日結束，假日期間人潮車流湧入，周邊恐現壅塞。市府宣布安平區育平九街372巷141弄（安億停車場南側道路，安億路至育平七街60巷）禁止四輪以上車輛進入，呼籲用路人提前改道，並依執勤員警指揮慢行通過。
他強調，連假期間交通局將全程在大台南智慧交通中心監控各重要路段，與警察局及交通大隊保持聯繫，視車流狀況即時調整號誌，確保道路順暢。
王銘德提醒，駕駛人可先查詢交通管制資訊，避免進入壅塞區域，建議多搭乘大眾運輸並配合YouBike轉乘，減少停車不便。至於自行開車或騎車者，則應尋找合法停車空間。市府並將在活動期間強力取締違規停車，以維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言