嘉義太興「萬鷺朝鳳」近尾聲 連假賞鳥最佳時機

中央社／ 嘉義縣26日電

秋季限定嘉義梅山太興「萬鷺朝鳳」黃頭鷺遷移美景，從8月下旬持續到10月中旬。嘉義縣文觀局說，教師節中秋節、雙十節三波連假都是賞鳥的好時機，歡迎遊客前來目睹生態奇觀。

文觀局告訴中央社記者，近日到太興村賞鳥的遊客頗多，甚至造成村內道路塞車。尚未觀賞到奇景的民眾，可把握10月中旬前三波連假，安排2天1夜或3天2夜的嘉義山區旅程。

文觀局表示，在太興村除了欣賞萬鷺朝鳳的壯麗場面外，還可以順道漫遊太興飛瀑步道。這條步道輕鬆好走，不僅能親近大自然，還能邂逅如詩如畫的瀑布美景，特別是雨季過後，瀑布的水勢更是壯觀。

此外，太興村是嘉義著名的茶產區，能體驗獨特的「烤茶DIY」活動，將茶葉放入竹筒中經過爐火烘烤，竹香與茶香完美融合，製作出一杯獨具風味的茶，絕對是旅程中的珍貴回憶。

文觀局強調，梅山鄉還有名聞全國的太平雲梯、太平老街，這裡有許多富有特色的餐廳和文創商店，如八玥文創、空氣圖書館、雲境山城等，滿足遊客各種需求。

嘉義 賞鳥 教師節 中秋節

