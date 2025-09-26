聽新聞
紓解火化「塞車」 台南市南區第一火化場改建啟用了
斥資2.9億元改建的台南市南區第一火化場昨天落成啟用，配置大尺寸天然氣火化爐與空汙防制系統，燃燒效率高、不冒黑煙，符合環保節能趨勢，也讓市區火化量能單日提升至64具，可望紓解火化「塞車」問題。
南區第一火化場自1988年啟用，因設備老舊且缺乏防制設施，2011年停用。市府爭取內政部補助1.08億元，共投入2.9億元拆除重建，昨天啟用。
民政局長姜淋煌表示，第一火化場將與第二火化場形成良好調度，確保第二火化場歲修期間，市民需求不致受影響，改建不僅兼顧環保與節能，也提供市民莊重、安全的治喪空間。
台南市區原有南區第一、第二火化場，但第一火化場老舊，停用多年，全靠第二火化場10座火爐每日支撐40具火化量。今年2月流感疫情高峰及7月丹娜絲風災後，市立殯儀館一度因喪事集中，出現冰櫃與豎靈區客滿，火化塞車問題，承受極大壓力。
市長黃偉哲指出，第一火化場歷經多年籌畫與施工，如今重建完成，意味殯葬設施硬體全面升級，也展現市府持續改善殯葬服務的決心，讓市民在送別親人最後一程時，能獲得更溫馨、安心的服務。
