聽新聞
0:00 / 0:00

紓解火化「塞車」 台南市南區第一火化場改建啟用了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
斥資2.9億元改建的台南市南區第一火化場，昨天落成啟用，讓市區每日火化總量能提升至64具，可減少「塞車」窘境。圖／台南市民政局提供
斥資2.9億元改建的台南市南區第一火化場，昨天落成啟用，讓市區每日火化總量能提升至64具，可減少「塞車」窘境。圖／台南市民政局提供

斥資2.9億元改建的台南市南區第一火化場昨天落成啟用，配置大尺寸天然氣火化爐與空汙防制系統，燃燒效率高、不冒黑煙，符合環保節能趨勢，也讓市區火化量能單日提升至64具，可望紓解火化「塞車」問題。

南區第一火化場自1988年啟用，因設備老舊且缺乏防制設施，2011年停用。市府爭取內政部補助1.08億元，共投入2.9億元拆除重建，昨天啟用。

民政局長姜淋煌表示，第一火化場將與第二火化場形成良好調度，確保第二火化場歲修期間，市民需求不致受影響，改建不僅兼顧環保與節能，也提供市民莊重、安全的治喪空間。

台南市區原有南區第一、第二火化場，但第一火化場老舊，停用多年，全靠第二火化場10座火爐每日支撐40具火化量。今年2月流感疫情高峰及7月丹娜絲風災後，市立殯儀館一度因喪事集中，出現冰櫃與豎靈區客滿，火化塞車問題，承受極大壓力。

市長黃偉哲指出，第一火化場歷經多年籌畫與施工，如今重建完成，意味殯葬設施硬體全面升級，也展現市府持續改善殯葬服務的決心，讓市民在送別親人最後一程時，能獲得更溫馨、安心的服務。

台南 殯儀館 遺體 丹娜絲

延伸閱讀

提樺加沙颱風重建特別條例 許智傑：率先爭取100億重建經費

南市斥資2.9億改建第一火化場今啟用 日燒提升至64具紓解「塞車」

花蓮堰塞湖溢流光復釀災 傅崐萁：813早要求納入丹娜絲風災重建條例

普發現金政院擬增「不領取」選項 綠委打臉卓揆擾民：多此一舉

相關新聞

紓解火化「塞車」 台南市南區第一火化場改建啟用了

斥資2.9億元改建的台南市南區第一火化場昨天落成啟用，配置大尺寸天然氣火化爐與空汙防制系統，燃燒效率高、不冒黑煙，符合環...

台南33民營停車場每小時逾80元 市府導入App查詢

台南市觀光熱區高額停車費常引起消費糾紛，交通局昨公告，全市合法登記私有民營停車場共321場，備查費率達每小時80元以上計...

率先導入智慧證書管理系統 雲林縣搶先改頒電子證書

雲林縣政府每年針對社區大學、志工訓練，頒發超過萬張以上證書，為追求節能減碳永續發展，縣府推動「智慧證書管理系統」，讓志工...

辭教職改開餐廳 嘉義青年張延以「嘉鄉味」台菜餐廳勇追創業夢

東吳高職餐飲觀光科老師張延齊勇敢追夢，辭去教職工作改開餐廳，一開始賣健康餐盒起家，一步一腳印實踐理想，今年接受縣府勞青處...

國際偶戲節、全運會、農機展精彩登場 10月遊雲林是首選

雲林國際偶戲節即日起至10月12日盛大登場，將有63團、65場演出，其中10月10日開幕音樂會將邀請金曲樂團「TRASH...

曾文青年活動中心搶攻露營商機 全新車宿免搭露營區開幕

救國團曾文青年活動中心為搶攻露營商機，整建完成全新的「露樹村」今天開幕，新增流行的車宿露營區，還有現成搭好帳篷、備妥床位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。