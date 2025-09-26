聽新聞
台南33民營停車場每小時逾80元 市府導入App查詢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市公告熱區備查費率達每小時80元以上計33場，提醒停車前務必詳閱停車場入口收費標示與公告內容，以免引發消費糾紛。圖／台南市交通局提供
台南市公告熱區備查費率達每小時80元以上計33場，提醒停車前務必詳閱停車場入口收費標示與公告內容，以免引發消費糾紛。圖／台南市交通局提供

台南觀光熱區高額停車費常引起消費糾紛，交通局昨公告，全市合法登記私有民營停車場共321場，備查費率達每小時80元以上計33場，其中有17場高達100元至120元，提醒消費者停車前詳閱收費標示與公告內容，以減少糾紛，避免壞了遊興，議員則要求建立「緩衝時間」彈性措施，交通局表示已積極協調。

交通局長王銘德指出，部分停車場因地段精華或土地開發成本不同，導致收費較高。為確保資訊公開透明，已要求停車場以「每小時」為單位清楚揭示費率，並標明平、假日差別費率及當日最高收費上限，費率字體需達18公分以上，方便民眾快速判斷是否入場。

高費率停車場主要集中於台南火車站前站、赤崁樓、藍晒圖、南紡購物中心、小北商圈等熱區。為提升資訊透明度，交通局表示「台南好停App」已提供高費率停車場資訊，建議民眾事先查詢，避免資訊不對等而衍生糾紛。

交通局指出，目前有77場實施入場緩衝時間，時間3至30分鐘不等，未建置緩衝時間的停車場，需在入口明確告示，避免爭議。

市長黃偉哲表示，台南假日觀光人潮龐大，市中心停車一位難求，市府積極闢建台南轉運站、海安路地下、水萍塭公園地下、西門健康立體、東光地下、平實公園及成德里立體等大型公有停車場，假日收費每小時僅20至30元。此外也開放部分國中小校園供假日停車，但民眾須注意開放時段。遊客亦可選擇停放公有停車場後步行，或使用YouBike及大眾運輸抵達目的地，並善用「台南好停App」即時查詢路邊、路外停車空位，以利快速找到停車格。

觀光 台南 停車場 黃偉哲 APP

