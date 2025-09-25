快訊

率先導入智慧證書管理系統 雲林縣搶先改頒電子證書

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣政府是全國第一個導入智慧數位證書系統的縣市政府。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府每年針對社區大學、志工訓練，頒發超過萬張以上證書，為追求節能減碳永續發展，縣府推動「智慧證書管理系統」，讓志工結訓改發電子證書取代紙本，今年目標頒發20萬張，未來將擴及鄉鎮公所、學校，讓智慧證書更普及。

今天智慧證書啟用典禮，由雲林縣長張麗善、圖靈證書創辦人兼執行長胡耀傑、虎尾科技大學學務長林易泉、嘉義市政府智慧科技處長楊張建南、台南市政府經濟發展局專門委員陳豪吉等人共同主持。

雲林計畫處長李明岳表示，雲林縣府每年發出的證書逾萬張，包括學習證明、志工證明等證件，列印再錶框每張成本起碼30元，紙本證件如未妥善保存，容易遺失或損毀，尤其各局處的資料不一定全都會存檔，有時無法重新申請，這次與圖靈證書合作，導入「智慧證書管理系統」，省紙省印更可永久保存。

李明岳指出，縣府23局處8月開始教育訓練，並同步啟動智慧證書管理系統，到目前已透過系統發出600多張證書，現有的系統可管理多達20萬張，民眾只要提供電子信箱帳號，就能收到電子證書，不僅強化了證書的查驗，也降低行政成本。

李明岳說，為推廣智慧證書，凡上傳一張證書獎勵1枚雲林幣，將來會再導入各鄉鎮市公所、國中小學、機關團體，讓發證邁向數位化。

胡耀傑說，科技發達，許多證書、文件證明可用AI偽造，如何降低風險，證照的公信力防護也成重要課題。雲林縣是全國第一個縣市政府導入智慧證書管理系統，也是國內推動無紙化的重要里程碑。

張麗善說，透過智慧數位證書發放，既安全也減少紙張浪費，更可以隨時用手機查詢自己的證照或獎狀等，不必擔心遺失或損壞，減少收納的麻煩，保守估計減少紙張重量逾百公斤，減碳效益達數百公斤，符合減碳永續，好處多多，應多加推廣。

雲林縣政府是全國第一個導入智慧數位證書系統的縣市政府。記者蔡維斌／攝影
