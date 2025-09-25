辭教職改開餐廳 嘉義青年張延以「嘉鄉味」台菜餐廳勇追創業夢

東吳高職餐飲觀光科老師張延齊勇敢追夢，辭去教職工作改開餐廳，一開始賣健康餐盒起家，一步一腳印實踐理想，今年接受縣府勞青處創業輔導，成立「蘊味－臺菜嘉餚」餐廳，結合18鄉鎮風土特產推出特色料理，縣長翁章梁今關心創業情況，鼓勵青年返鄉發展。

張延齊創業開設健康餐盒店，從零開始學習市場經營、食材控管與顧客需求，累積餐飲實務經驗、市場敏銳度，與許多創業青年交流，拓展創業視野，發揮巧思將18鄉鎮市農產融入菜餚，推出別具特色創新台菜料理，今年開設餐廳，將地方風土化為餐桌上的饗宴。

張延齊說，他曾是餐飲科老師，對於教育有理想，但是他也有實踐專業的夢想，從事教職長達14年，毅然決然辭職追夢，在嘉義縣政府特區開啟創業之旅，接受縣府勞青處輔導，讓他的事業逐漸成長茁壯，感謝縣府挹注資源，給年輕人力量，讓他在創業的路走得更順遂。