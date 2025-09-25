嘉縣商圈聯合購物節10/1起跑2個月長 最大獎露營車
嘉義縣商圈聯合購物節「嘉尚好禮」，10月1日起跑為期2個月，參與店家逾1000家，消費滿新台幣200元即可登錄抽獎，今年大獎包括價值百萬元改裝露營車及Jimny越野車等。
嘉義縣政府今天舉行記者會，宣告一年一度商圈聯合購物節於10月1日至11月30日舉行，今年可抽的大獎包括價值百萬元改裝露營車及越野車，還有電動機車、iPhone 17、沙發按摩椅、Google TV智慧投影機等超過290個品項獎項。
縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，商圈聯合購物節已邁入第4屆，年年獲得熱烈回響，今年更特別延長活動期間，期望吸引更多民眾參與。
翁章梁指出，去年嘉義縣商圈聯合購物節締造逾4.5億元營業額佳績，今年規模再升級，活動期間只要在嘉義縣19個商圈活動店家及大嘉義觀光工廠協會店家消費，單筆滿200元，即可上網登錄兌換抽獎序號，且消費次數無上限，消費越多，中獎機會越高。
經濟發展處長李雅萍表示，為提升活動便利性與參與度，登錄方式將結合財政部電子發票整合系統，民眾可於登錄頁面綁定雲端發票載具，消費後即可自動獲得抽獎序號，紙本或部分無開立發票店家也優化登錄步驟，讓民眾可更快速完成。
