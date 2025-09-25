國際偶戲節、全運會、農機展精彩登場 10月遊雲林是首選
雲林國際偶戲節即日起至10月12日盛大登場，將有63團、65場演出，其中10月10日開幕音樂會將邀請金曲樂團「TRASH 」、當紅偶像婁俊碩等人獻唱，更有日、韓、美等國家偶劇團演出，此外全運會、國際農機展也將精彩登場，想一睹各國偶劇丯采，看比賽、買農具，10月遊雲林是最佳選擇。
第23屆雲林國際偶戲節今在雲林布袋戲館舉行開幕記者會，大師齊聚代言，cosplay上場超吸睛，雲林縣副縣長謝淑亞、議長黃凱、立委張嘉郡、前立委黃逢時、文觀處長陳璧君等人共同揭開知名拼布大師周秀惠為雲林國際偶戲節創作的主視覺「手指偶」拼布，象徵國際偶節正式起跑。
陳璧君說，今年以「超越偶」為主題，首次導入角色IP設計，發起命名活動，票選結果「偶藝戲」、「偶巴」貼近現代生活，讓偶戲不僅存在於舞台，更成為可互動、可親近的文化載體，展現「超越偶」的精神。
63支來自日、韓、美、哥倫比亞的國際偶戲團，加上國內頂尖劇團將於虎尾高鐵特定區、布袋戲館、同心公園盛大演出，閉幕更邀請新科金曲台語歌后李竺芯獻唱，演出檔期橫跨教師節、中秋節與雙十連假，帶來前所未有的藝術饗宴。
今年「超越偶」有5大亮點，開幕音樂會偶戲feat.流行跨界演出、首次開發IP動畫、日本團隊單人劇場首次來台、韓國巨型偶、閉幕典禮語偶交鋒脫口秀。
縣長張麗善也說，今年國際偶戲節更強強聯手，與台北101合作從10月下旬在89樓秘境花園觀景台，打造偶戲及竹林結合的雙策展，將票選為台灣意象的布袋戲帶到最高峰，10月雲林精彩滿檔，除了國際偶戲節，2025全國運動會、國際農機展都將於下月陸續在虎尾上場，10月遊雲林正是時候。詳情可上雲林縣政府官網查詢。
