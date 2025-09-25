快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

國際偶戲節、全運會、農機展精彩登場 10月遊雲林是首選

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，精彩可期，全運會和農機也將登場，10月遊雲林正是時候。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，精彩可期，全運會和農機也將登場，10月遊雲林正是時候。記者蔡維斌／攝影

雲林國際偶戲節即日起至10月12日盛大登場，將有63團、65場演出，其中10月10日開幕音樂會將邀請金曲樂團「TRASH 」、當紅偶像婁俊碩等人獻唱，更有日、韓、美等國家偶劇團演出，此外全運會、國際農機展也將精彩登場，想一睹各國偶劇丯采，看比賽、買農具，10月遊雲林是最佳選擇。

第23屆雲林國際偶戲節今在雲林布袋戲館舉行開幕記者會，大師齊聚代言，cosplay上場超吸睛，雲林縣副縣長謝淑亞、議長黃凱、立委張嘉郡、前立委黃逢時、文觀處長陳璧君等人共同揭開知名拼布大師周秀惠為雲林國際偶戲節創作的主視覺「手指偶」拼布，象徵國際偶節正式起跑。

陳璧君說，今年以「超越偶」為主題，首次導入角色IP設計，發起命名活動，票選結果「偶藝戲」、「偶巴」貼近現代生活，讓偶戲不僅存在於舞台，更成為可互動、可親近的文化載體，展現「超越偶」的精神。

63支來自日、韓、美、哥倫比亞的國際偶戲團，加上國內頂尖劇團將於虎尾高鐵特定區、布袋戲館、同心公園盛大演出，閉幕更邀請新科金曲台語歌后李竺芯獻唱，演出檔期橫跨教師節、中秋節與雙十連假，帶來前所未有的藝術饗宴。

今年「超越偶」有5大亮點，開幕音樂會偶戲feat.流行跨界演出、首次開發IP動畫、日本團隊單人劇場首次來台、韓國巨型偶、閉幕典禮語偶交鋒脫口秀。

縣長張麗善也說，今年國際偶戲節更強強聯手，與台北101合作從10月下旬在89樓秘境花園觀景台，打造偶戲及竹林結合的雙策展，將票選為台灣意象的布袋戲帶到最高峰，10月雲林精彩滿檔，除了國際偶戲節，2025全國運動會、國際農機展都將於下月陸續在虎尾上場，10月遊雲林正是時候。詳情可上雲林縣政府官網查詢。

雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，精彩可期，今天揭開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，精彩可期，今天揭開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，從傳統偶劇到霹靂戲，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，從傳統偶劇到霹靂戲，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，還推出各式各樣可愛的主視覺小物。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，還推出各式各樣可愛的主視覺小物。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，從傳統偶劇到霹靂戲，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，從傳統偶劇到霹靂戲，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，精彩可期，今天由李京曄演出主視覺「手指偶」劇。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，精彩可期，今天由李京曄演出主視覺「手指偶」劇。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，從傳統偶劇到霹靂戲，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，從傳統偶劇到霹靂戲，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，還有人見人愛的布袋戲COSPLAY，精彩可期。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節來自美國、日、韓、哥倫比亞及國內共63支頂尖偶團，將同台尬戲，還有人見人愛的布袋戲COSPLAY，精彩可期。記者蔡維斌／攝影

雲林 音樂會 布袋戲

延伸閱讀

雲林社區道路貨車失折撞折電桿 斷電救出駕駛仍告死亡

雲林縣長張麗善趕著開記者會 不慎摔傷左手須開刀

全台詔安客最密集地區 雲林詔安客家文化饗宴10月登場

芒果大道打通交通命脈 雲林虎尾雙都心啟動

相關新聞

國際偶戲節、全運會、農機展精彩登場 10月遊雲林是首選

雲林國際偶戲節即日起至10月12日盛大登場，將有63團、65場演出，其中10月10日開幕音樂會將邀請金曲樂團「TRASH...

曾文青年活動中心搶攻露營商機 全新車宿免搭露營區開幕

救國團曾文青年活動中心為搶攻露營商機，整建完成全新的「露樹村」今天開幕，新增流行的車宿露營區，還有現成搭好帳篷、備妥床位...

嘉市迎孔遶境祈福花蓮 凝聚民間力量援災黃敏惠捐月薪脤災

28日教師節是至聖先師孔子誕辰，嘉義市政府中午攜手鎮南聖神宮舉辦「迎孔遶境」，市長黃敏惠與廟方董事長林嘉德、資政張博雅及...

南市斥資2.9億改建第一火化場今啟用 日燒提升至64具紓解「塞車」

台南市斥資2.9億元改建的南區第一火化場，今天落成啟用。全新場館配置大尺寸天然氣火化爐與空汙防制系統，不僅燃燒效率高、不...

風災重創台南麻豆 文旦農會辦「生活節」感謝市府與志工

今年風災重創台南麻豆地區文旦果園，台南麻豆農會今天在柚兒園果香廣場舉辦麻豆「柚感生活節」，感謝市政府與各地夥伴、志工協助...

嘉義縣購物節開跑 消費200元抽Jimny越野車、iPhone17

嘉義縣商圈聯合購物節將登場，10月1日至11月30日單筆消費滿200元可上網登錄抽獎，縣長翁章梁今天參加記者會宣傳，在1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。