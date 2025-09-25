快訊

嘉市迎孔遶境祈福花蓮 凝聚民間力量援災黃敏惠捐月薪脤災

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
28日教師節是至聖先師孔子誕辰，嘉義市政府中午攜手鎮南聖神宮舉辦「迎孔遶境」，市長黃敏惠與廟方董事長林嘉德、資政張博雅及各界代表共同參與，主持登轎安座儀式後，由東吳高職禮生引導，孔子聖轎自鎮南聖神宮啟程，遶行市區。圖／嘉市府提供
28日教師節是至聖先師孔子誕辰，嘉義市政府中午攜手鎮南聖神宮舉辦「迎孔遶境」，市長黃敏惠與廟方董事長林嘉德、資政張博雅及各界代表共同參與，主持登轎安座儀式，孔子聖轎自鎮南聖神宮啟程遶行市區，最後安座嘉義公園孔廟。黃敏惠除強調尊師重道文化傳承，特別為受樺加沙颱風重創的花蓮祈福，宣布捐出一個月薪資，並號召各界共援災區。

黃敏惠表示，迎孔自民國94年起傳承21年，結合宗教、教育與禮樂傳統，象徵飲水思源，也彰顯嘉義教育立市的底蘊。市府當日同步舉辦教師節表揚大會，並遵循古禮舉行祭孔典禮，盼讓隆重儀式成為機會教育，強化「時時是課程、處處是學習」，將儒家價值代代傳承。

針對花蓮災情，黃敏惠指出，嘉市7月丹娜絲颱風受創時，曾獲花蓮等13縣市即時援助，如今花蓮受災，嘉義責無旁貸，嘉義市政府已透過消防局第一時間與花蓮縣政府連線，完成救災人力與資源盤點，並持續對接需求。

黃敏惠並宣布捐出一個月薪資，呼應孔子忠恕仁愛之道，盼為災區帶來力量，「只要平安，一定能再站起來。」同時，嘉義市各宮廟與行善團也積極響應。嘉邑行善團昨晚即集結物資，歷經7小時車程送抵花蓮光復鄉。

迎孔遶境途經民族國小時，師生列隊迎轎，演奏國樂並誦讀「論語·學而篇」，展現敬師與儒家精神。校長陳文瑜表示，迎孔已成校園年度特色，除展現學習成果，也深化學生感念師恩。市府民政處補充，嘉義孔廟1906年梅山大地震毀損，孔子神牌曾暫祀於鎮南聖神宮，民國53年公園孔廟完工後才迎回奉祀，至今鎮南聖神宮仍供奉孔子聖像，每年祭孔前迎請至孔廟安座，象徵不忘本源。今年適逢孔子誕辰2575週年，祭孔典禮明天上午7時在孔廟舉行，典禮後分送智慧糕與智慧筆，邀請市民參與，共同體驗儒家文化莊嚴氛圍。

嘉義 花蓮縣政府 孔子

