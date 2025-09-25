曾文青年活動中心搶攻露營商機 全新車宿免搭露營區開幕

救國團曾文青年活動中心為搶攻露營商機，整建完成全新的「露樹村」今天開幕，新增流行的車宿露營區，還有現成搭好帳篷、備妥床位的懶人露營區，親子情侶隨時入住很方便。入口標示與服務中心也翻修更新增設咖啡館，為曾文水庫打造新亮點吸客。

活動現場有南水分署同仁組成的「被告五人樂團」演出。小農、文創產品參與的「好鄰市集」，樂團表演、曾文印象影片展，還有露營體驗、草地音樂會。露樹「森活菜單」結合關廟鳳梨燻雞三角堡、梅子風味豆腐、梅子雞湯及梅汁飲品等在地食材，展現地方特色。

知名百變畫家王丁乙身兼活動中心主委，還為牆面彩繪創作、展現園區藝術與自然交融新風貌。今天有外地家庭到場體驗表示，不必攜帶帳篷即可入住，讓親子出遊更加輕鬆便利。

救國團曾文青年活動中心希望以全新品牌「露樹行旅」增進商機，今天邀請楠西區公所、在地商圈、學校與居民等參與開幕剪綵見證。將曾文水庫的歷史故事與環境教育帶入體驗，希望民眾更深入認識在地的自然資源與保護的重要。

曾文青年活動中心主委王丁乙表示，露樹村可望成為在地民眾共享生活空間，遊客與民眾旅遊新選擇，也能帶動楠西觀光產業發展，讓曾文水庫成為「社區共好、森活啟程」典範場域。

活動中心總幹事羅秀純指出，此次升級除提升設施品質，更致力推廣自然教育與綠色旅遊，期待吸引更多親子與青年族群前來，讓曾文成為旅遊亮點。

救國團主任葛永光、南水分署長吳嘉恆、台南市露營協會理事長陳明賢等到場祝賀。