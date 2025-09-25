快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

曾文青年活動中心搶攻露營商機 全新車宿免搭露營區開幕

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文青年活動中心搶攻露營商機，全新車宿免搭露營區開幕。圖／王丁乙提供
曾文青年活動中心搶攻露營商機，全新車宿免搭露營區開幕。圖／王丁乙提供

救國團曾文青年活動中心為搶攻露營商機，整建完成全新的「露樹村」今天開幕，新增流行的車宿露營區，還有現成搭好帳篷、備妥床位的懶人露營區，親子情侶隨時入住很方便。入口標示與服務中心也翻修更新增設咖啡館，為曾文水庫打造新亮點吸客。

活動現場有南水分署同仁組成的「被告五人樂團」演出。小農、文創產品參與的「好鄰市集」，樂團表演、曾文印象影片展，還有露營體驗、草地音樂會。露樹「森活菜單」結合關廟鳳梨燻雞三角堡、梅子風味豆腐、梅子雞湯及梅汁飲品等在地食材，展現地方特色。

知名百變畫家王丁乙身兼活動中心主委，還為牆面彩繪創作、展現園區藝術與自然交融新風貌。今天有外地家庭到場體驗表示，不必攜帶帳篷即可入住，讓親子出遊更加輕鬆便利。

救國團曾文青年活動中心希望以全新品牌「露樹行旅」增進商機，今天邀請楠西區公所、在地商圈、學校與居民等參與開幕剪綵見證。將曾文水庫的歷史故事與環境教育帶入體驗，希望民眾更深入認識在地的自然資源與保護的重要。

曾文青年活動中心主委王丁乙表示，露樹村可望成為在地民眾共享生活空間，遊客與民眾旅遊新選擇，也能帶動楠西觀光產業發展，讓曾文水庫成為「社區共好、森活啟程」典範場域。

活動中心總幹事羅秀純指出，此次升級除提升設施品質，更致力推廣自然教育與綠色旅遊，期待吸引更多親子與青年族群前來，讓曾文成為旅遊亮點。

救國團主任葛永光、南水分署長吳嘉恆、台南市露營協會理事長陳明賢等到場祝賀。

曾文青年活動中心搶攻露營商機，全新車宿免搭露營區開幕。圖／王丁乙提供
曾文青年活動中心搶攻露營商機，全新車宿免搭露營區開幕。圖／王丁乙提供
曾文青年活動中心搶攻露營商機，全新車宿免搭露營區開幕。圖／王丁乙提供
曾文青年活動中心搶攻露營商機，全新車宿免搭露營區開幕。圖／王丁乙提供
曾文青年活動中心搶攻露營商機，全新車宿免搭露營區開幕。圖／王丁乙提供
曾文青年活動中心搶攻露營商機，全新車宿免搭露營區開幕。圖／王丁乙提供

曾文水庫 露營區 青年

延伸閱讀

胡瓜當年太忙沒陪伴子女 終於一家3口露營　小禎：童年沒跟你出遊過

露營退燒了？他嘆萬元器具只能贈出 網曝「退坑關鍵」：都在貢盤仔

Snow Peak Landstation 台南開幕！咖啡、服飾、露營裝備必逛亮點一次看

失智照護論壇／防長輩遭詐 房地產設預告登記

相關新聞

國際偶戲節、全運會、農機展精彩登場 10月遊雲林是首選

雲林國際偶戲節即日起至10月12日盛大登場，將有63團、65場演出，其中10月10日開幕音樂會將邀請金曲樂團「TRASH...

曾文青年活動中心搶攻露營商機 全新車宿免搭露營區開幕

救國團曾文青年活動中心為搶攻露營商機，整建完成全新的「露樹村」今天開幕，新增流行的車宿露營區，還有現成搭好帳篷、備妥床位...

嘉市迎孔遶境祈福花蓮 凝聚民間力量援災黃敏惠捐月薪脤災

28日教師節是至聖先師孔子誕辰，嘉義市政府中午攜手鎮南聖神宮舉辦「迎孔遶境」，市長黃敏惠與廟方董事長林嘉德、資政張博雅及...

南市斥資2.9億改建第一火化場今啟用 日燒提升至64具紓解「塞車」

台南市斥資2.9億元改建的南區第一火化場，今天落成啟用。全新場館配置大尺寸天然氣火化爐與空汙防制系統，不僅燃燒效率高、不...

風災重創台南麻豆 文旦農會辦「生活節」感謝市府與志工

今年風災重創台南麻豆地區文旦果園，台南麻豆農會今天在柚兒園果香廣場舉辦麻豆「柚感生活節」，感謝市政府與各地夥伴、志工協助...

嘉義縣購物節開跑 消費200元抽Jimny越野車、iPhone17

嘉義縣商圈聯合購物節將登場，10月1日至11月30日單筆消費滿200元可上網登錄抽獎，縣長翁章梁今天參加記者會宣傳，在1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。