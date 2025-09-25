南市斥資2.9億改建第一火化場今啟用 日燒提升至64具紓解「塞車」

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市斥資2.9億元改建南區第一火化場，今天落成啟用，讓市區火化總量能提升至64具，可減少「塞車」窘境。圖／台南市民政局提供
台南市斥資2.9億元改建的南區第一火化場，今天落成啟用。全新場館配置大尺寸天然氣火化爐與空汙防制系統，不僅燃燒效率高、不冒黑煙，符合環保節能趨勢，也讓市區火化量能每日增加24具，合計提升至64具，可望有效紓解過去因爐具不足造成的火化「塞車」問題。

南區第一火化場自1988年啟用，因設備老舊且缺乏防制設施，2011年停用。市府爭取內政部補助1.08億元，總計投入2.9億元完成拆除重建。今天舉行落成典禮，由民政局長姜淋煌主持，內政部宗教及禮制司專門委員唐根深、殯葬管理所代理所長黃相忠，以及葬儀公會、區公所、地方議員與里長等共同出席。

姜淋煌表示，第一火化場的啟用，將與第二火化場形成良好調度，確保第二火化場歲修期間，市民需求不致受影響。他強調，這次改建不僅兼顧環保與節能，也提供市民莊重、安全的治喪空間。

目前台南市公有火化場，包括新營、柳營殯葬園區各設5座火化場；市區原有南區第一、第二火化場，但第一火化場老舊停用多年，2020年規畫重建。過去6年間，全靠第二火化場10座火爐每日支撐40具火化量。今年2月流感疫情高峰及7月丹娜絲風災後，市立殯儀館一度因喪事集中出現冰櫃與豎靈區客滿，火化量能承受極大壓力。

市長黃偉哲指出，第一火化場歷經多年籌畫與施工，如今重建完成，不僅意味殯葬設施硬體全面升級，也展現市府持續改善殯葬服務的決心，讓市民在送別親人時，能獲得更溫馨、安心的服務。

台南 內政部 疫情

