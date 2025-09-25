聽新聞
0:00 / 0:00
風災重創台南麻豆 文旦農會辦「生活節」感謝市府與志工
今年風災重創台南麻豆地區文旦果園，台南麻豆農會今天在柚兒園果香廣場舉辦麻豆「柚感生活節」，感謝市政府與各地夥伴、志工協助災後搶救，也要「重新喚醒果香生活的儀式感」。
麻豆農會表示，這場活動不只是市集，更是一場「果香＋生活美學＋感謝」的在地盛典。現場集結台南各大農會與數十家在地農友，匯聚文旦鮮果、加工品與各式伴手禮，邀請民眾一同走進麻豆專屬的果香生活，品味風過之後的熟成心意。
農會總幹事孫慈敏表示，今年的果香生活市集除了邀請台南各大農會、麻豆在地農園聯合展售，消費滿千還可參加摸彩券，有大型液晶電視與多項大獎，現場並提供宅配到府服務，讓大家現買現寄，省下送禮時的舟車勞頓之苦。
孫慈敏更指出，今年受風災影響，麻豆文旦雖然僅剩兩成產量。但也因為所有果樹養分僅提供這兩成果實，讓留下來的文旦更顯珍貴。麻農為了讓消費者品嘗完美酸、甘、甜比例文旦，特別花大錢引進糖酸檢測儀與文旦視覺選別器，專業儀器文旦分級與自動化包裝，讓文旦品質能趨於一致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言