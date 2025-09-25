風災重創台南麻豆 文旦農會辦「生活節」感謝市府與志工

今年風災重創台南麻豆地區文旦果園，台南麻豆農會今天在柚兒園果香廣場舉辦麻豆「柚感生活節」，感謝市政府與各地夥伴、志工協助災後搶救，也要「重新喚醒果香生活的儀式感」。

麻豆農會表示，這場活動不只是市集，更是一場「果香＋生活美學＋感謝」的在地盛典。現場集結台南各大農會與數十家在地農友，匯聚文旦鮮果、加工品與各式伴手禮，邀請民眾一同走進麻豆專屬的果香生活，品味風過之後的熟成心意。

農會總幹事孫慈敏表示，今年的果香生活市集除了邀請台南各大農會、麻豆在地農園聯合展售，消費滿千還可參加摸彩券，有大型液晶電視與多項大獎，現場並提供宅配到府服務，讓大家現買現寄，省下送禮時的舟車勞頓之苦。

孫慈敏更指出，今年受風災影響，麻豆文旦雖然僅剩兩成產量。但也因為所有果樹養分僅提供這兩成果實，讓留下來的文旦更顯珍貴。麻農為了讓消費者品嘗完美酸、甘、甜比例文旦，特別花大錢引進糖酸檢測儀與文旦視覺選別器，專業儀器文旦分級與自動化包裝，讓文旦品質能趨於一致。