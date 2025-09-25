快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

聽新聞
0:00 / 0:00

風災重創台南麻豆 文旦農會辦「生活節」感謝市府與志工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆農會舉辦麻豆「柚感生活節」，感謝市政府與各地夥伴、志工協助災後搶救，也要「重新喚醒果香生活的儀式感」。圖／麻豆農會提供
台南麻豆農會舉辦麻豆「柚感生活節」，感謝市政府與各地夥伴、志工協助災後搶救，也要「重新喚醒果香生活的儀式感」。圖／麻豆農會提供

今年風災重創台南麻豆地區文旦果園，台南麻豆農會今天在柚兒園果香廣場舉辦麻豆「柚感生活節」，感謝市政府與各地夥伴、志工協助災後搶救，也要「重新喚醒果香生活的儀式感」。

麻豆農會表示，這場活動不只是市集，更是一場「果香＋生活美學＋感謝」的在地盛典。現場集結台南各大農會與數十家在地農友，匯聚文旦鮮果、加工品與各式伴手禮，邀請民眾一同走進麻豆專屬的果香生活，品味風過之後的熟成心意。

農會總幹事孫慈敏表示，今年的果香生活市集除了邀請台南各大農會、麻豆在地農園聯合展售，消費滿千還可參加摸彩券，有大型液晶電視與多項大獎，現場並提供宅配到府服務，讓大家現買現寄，省下送禮時的舟車勞頓之苦。

孫慈敏更指出，今年受風災影響，麻豆文旦雖然僅剩兩成產量。但也因為所有果樹養分僅提供這兩成果實，讓留下來的文旦更顯珍貴。麻農為了讓消費者品嘗完美酸、甘、甜比例文旦，特別花大錢引進糖酸檢測儀與文旦視覺選別器，專業儀器文旦分級與自動化包裝，讓文旦品質能趨於一致。

文旦 農會 台南

延伸閱讀

中租控股捐款新台幣300萬 救助花蓮風災

樺加沙風災…花蓮農損逾2.5億 農田埋沒302公頃

宜蘭冬山紅文旦評鑑競賽由黃進益奪下特等獎 平均甜度12度

新北文旦展售會今明登場 柚子人體夾娃娃機、釣文旦吸睛有趣

相關新聞

全台第一首搖滾鄉歌 董事長樂團中秋搖滾獻唱「歡迎來麥寮」

雲林縣麥寮鄉公所為宣傳在地特色，邀請曾為江蕙填詞的陳東賢譜寫麥寮鄉第一首鄉歌「歡迎來麥寮」，並重金邀請金曲樂團董事長樂團...

每小時80元以上！台南觀光熱區高收費停車場逾33家 建議善用公有停車場

9月底起即將迎來教師節、中秋節、國慶日及台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等連續假期，台南預期將吸引大量觀光人潮，建議民眾前...

曾文青年活動中心搶攻露營商機 全新車宿免搭露營區開幕

救國團曾文青年活動中心為搶攻露營商機，整建完成全新的「露樹村」今天開幕，新增流行的車宿露營區，還有現成搭好帳篷、備妥床位...

嘉市迎孔遶境祈福花蓮 凝聚民間力量援災黃敏惠捐月薪脤災

28日教師節是至聖先師孔子誕辰，嘉義市政府中午攜手鎮南聖神宮舉辦「迎孔遶境」，市長黃敏惠與廟方董事長林嘉德、資政張博雅及...

南市斥資2.9億改建第一火化場今啟用 日燒提升至64具紓解「塞車」

台南市斥資2.9億元改建的南區第一火化場，今天落成啟用。全新場館配置大尺寸天然氣火化爐與空汙防制系統，不僅燃燒效率高、不...

風災重創台南麻豆 文旦農會辦「生活節」感謝市府與志工

今年風災重創台南麻豆地區文旦果園，台南麻豆農會今天在柚兒園果香廣場舉辦麻豆「柚感生活節」，感謝市政府與各地夥伴、志工協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。